"No hay dinero para repartir": Monreal advierte margen mínimo en Presupuesto 2027

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, alertó que no hay dinero para repartir, puesto que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 tiene un margen mínimo para reasignar recursos a sectores prioritarios como salud, agua, campo y educación.

“El presupuesto es uno, no se puede estirar y el ingreso es uno (…) hay muchas necesidades, muchas carencias y no alcanza para todos”, remarcó.

Y ante las exigencias de mayores partidas presupuestales de sectores como el Seguro Social, el coordinador de Morena en San Lázaro anticipó que los diputados tendrán que recurrir a la “austeridad y la creatividad” para distribuir los recursos disponibles, sin comprometer las obligaciones ya contempladas en el paquete económico.

Advirtió que las necesidades de distintos sectores rebasan la capacidad financiera prevista en el proyecto de gasto, que asciende a 10.6 billones de pesos, por lo que cualquier incremento, en caso de aplicarse, deberá compensarse con una reducción en otro rubro.

“No hay más que ese fondo de 10.6 billones de pesos (…) Tenemos que hacer gala de inteligencia y de creatividad para que más o menos puedan estar atentos y atendidos los sectores prioritarios de la población”, sostuvo.

Precisó que la propuesta enviada por la Secretaría de Hacienda ya contiene una distribución de los recursos y que la mayor parte está “comprometida”, lo que reduce considerablemente las posibilidades de modificar las partidas.

“Es muy pequeño el margen que tenemos de discrecionalidad, un porcentaje muy mínimo de todo el presupuesto planteado por la Secretaría de Hacienda por encargo de la presidenta”, señaló.

Entre las principales demandas que deberá atender el Congreso figuran las del sector salud, las universidades públicas y los productores del campo, además de las necesidades de infraestructura y seguridad social.

Respecto a la exigencia de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social de un incremento salarial de 10 por ciento, Monreal consideró legítimas sus demandas, aunque pidió esperar el resultado de las negociaciones con las autoridades del organismo.

“Las banderas, las demandas y las exigencias de los trabajadores del Seguro Social son legítimas. No puedo adelantar vísperas y espero que la negociación que están llevando a cabo con la autoridad del IMSS llegue a un acuerdo”, afirmó.

“HARÁN ESFUERZO” PARA DOTAR DE MAYORES RECURSOS A JALISCO PARA ATENDER PROBLEMA DE AGUA

Donde sí se hará un esfuerzo, dijo, es en buscar recursos extras para atender el tema del agua en la zona metropolitana de Jalisco, que ha sacado a las calles a miles de ciudadanos, y que han terminado en actos violentos.

Sostuvo que existe voluntad política en la Cámara de Diputados para revisar las partidas presupuestales que permitan contribuir a resolver la crisis hídrica en esa entidad.

El tema, lo está impulsando la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, originaria de Guadalajara, afirmó.

Sin embargo, Ricardo Monreal aclaró que todavía no es posible anticipar una cantidad, debido a que el gobernador y el director de la Comisión Nacional del Agua, mantienen conversaciones para definir alternativas, a petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Cualquier cantidad que se genere en el presupuesto, obviamente tendremos que quitarlo de algún rubro, porque no hay más que ese fondo de 10.6 billones de pesos”, reiteró.

Por otro lado, Monreal descartó que la destitución o el juicio político contra el gobernador Pablo Lemus, como demandan diversas voces de actores políticos, sean una salida al problema y llamó a privilegiar el diálogo entre las autoridades estatales y la Federación.

Consideró que la única solución es destinar una inversión de recursos “considerable”.

“El problema va a persistir. La solución de la atención a la zona metropolitana de Jalisco implica recursos económicos en una cantidad considerable. La presidenta Claudia Sheinbaum ha ofrecido su respaldo a través de su gobierno y me parece pertinente”, concluyó.