PVEM pone en riesgo la alianza de la 4T en Chihuahua

Un pronunciamiento del líder nacional del Partido Verde Ecologista en Ciudad Juárez puso en riesgo la alianza con Morena y el Partido del Trabajo, cuando dijo que esta coalición solamente se daría si el candidato a la gubernatura de Chihuahua era Cruz Pérez Cuéllar.

Este jueves, Arturo Escobar, coordinador político Nacional del Verde Ecologista, condicionó la alianza en Chihuahua con Morena y el PT, siempre y cuando la candidatura sea para Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y expanista.

Escobar aseguró en Ciudad Juárez, durante un evento de apoyo a Pérez Cuéllar, que "su partido mantiene toda la convicción de hacer la alianza con Morena y con el PT, pero que esa coalición solo será posible si el coordinador es Cruz Pérez Cuéllar”.

En el evento de apoyo, Cruz Pérez Cuéllar dijo que, "recibo con mucho orgullo y responsabilidad el respaldo de la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista México. Estoy convencido de que juntos lograremos que la transformación llegue a todo Chihuahua."

Aseguró que "gracias a la dirigencia del Partido Verde Ecologista México, esta alianza permitirá que la transformación llegue a todo Chihuahua."

Inmediatamente y en respuesta, la presidenta estatal del Partido del Trabajo, Tania Aguilar, dijo que tal apoyo del PVEM a Cruz Pérez Cuéllar no es posible, ya que existe un acuerdo previo entre las fuerzas políticas que integran el movimiento de la 4T (Morena, Verde y PT) para que la candidatura por la gubernatura sea definida por encuesta.

Más tarde, en una entrevista a medios locales de Ciudad Juárez, Escobar se desdijo, y reconoció que el PVEM se definirá por un candidato luego de las encuestas de los integrantes de la coalición.