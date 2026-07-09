Monreal: Morena respetará propuesta del PVEM para la Mesa Directiva

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados respetará el acuerdo legal para la renovación de la Mesa Directiva y respaldará la propuesta que presente el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal Ávila.

Monreal informó que desde hace varias semanas la dirigencia del PVEM le comunicó que su propuesta para presidir la Mesa Directiva es el actual vicepresidente de ese órgano legislativo, Raúl Bolaños Cacho.

Siendo coordinador del grupo mayoritario, vamos a respetar la ley. Me han planteado el Verde desde hace ya semanas que el vicepresidente Raúl Bolaños es la propuesta para la presidencia de la Mesa Directiva", señaló.

El líder de Morena rechazó que exista algún conflicto o disputa por la designación y aseguró que el proceso se desarrollará con apego a la institucionalidad.

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Aquí no hay sobresaltos, ni sombrerazos, sino unidad e institucionalidad. Hay que respetar la ley y la decisión que tome el Partido Verde Ecologista de México", sostuvo.

Monreal explicó que mantiene comunicación permanente con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para construir acuerdos rumbo al próximo periodo legislativo.

Me voy a reunir con los coordinadores; me estoy reuniendo con ellos periódicamente también para tratar todos los asuntos que tenemos en cartera", indicó.

La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se renueva al inicio de cada año legislativo conforme a los acuerdos políticos entre las fuerzas parlamentarias y a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General.