PT rechaza que revocación de mandato se empalme con elección

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, afirmó que a su partido le “sigue haciendo ruido, como se ha dicho públicamente y como lo hemos dicho siempre, el tema del empate a la revocación de mandato”.

Confirmó que se le ha encargado a los senadores petistas que analicen bien el asunto y definan la postura que habrán de tomar el próximo lunes con la segunda iniciativa presidencial, que en materia electoral se ha enviado al Poder Legislativo, este marzo.

Es un problema (el empalme de elección federal y revocación) que está a debate, porque sí nos genera dos problemas; el tema de inequidad, porque con quién está identificado quien está gobernando; y, segundo, el tema de que puedes tener presidente de la República tres años, más ahorita en las circunstancias que tenemos a nivel internacional nos parece un poco delicado, porque sí puede haber riesgos para la nación”, argumentó.

En ambas cámaras del Congreso mexicano son indispensables los votos del PT, junto con los del Partido Verde, el otro aliado de morena, para lograr la mayoría calificada, que requiere una reforma constitucional como lo es la del denominado Plan B.

En ese tema se encargó al grupo de senadores que hicieran una reflexión, un estudio a fondo, y está para que próximamente se determine qué se va a hacer ahí, pero está ahí en esa reflexión”, describió.

Estamos esperando que resuelva el grupo parlamentario del Senado, en el Senado, porque es la instrucción de la instancia nacional del partido, como a nosotros nos tocó resolver la que pasó”, detalló en referencia a la reforma electoral que se rechazó la semana anterior en la Cámara de Diputados.

Confió en entrevista el jefe de los diputados del PT que ese tema sea corregido en la Cámara Alta, como ocurrirá con la omisión de la paridad en la integración de los ayuntamientos.

La redacción puede mejorar. Yo creo que pueden hacer muchas cosas para bien, porque incluso reconocieron el tema de la paridad, que no iba en la iniciativa. Eso lo pueden corregir. Como también nosotros defendimos que desaparecía la paridad y desaparecía la inclusión en la otra”, sugirió.

Enfatizó el líder parlamentario que la oposición del PT es al empalme de las fechas de la revocación con las elecciones federales, más no con la realización de la consulta.

Nosotros no tenemos inconveniente, siempre y cuando no haya empate con la fecha de elección, que es lo que está a discusión. Esa es la situación que está a discusión ahí en el Senado”, explicó.

Cuestionado respecto a lo que sucedería, si el partido en el poder se niega, al cambio que el PT solicita, el Coordinador de los Diputados, de esa formación comentó:

Recuerden que en política la única variable que nunca falla se llama incertidumbre, cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento y en cualquier rato y hasta que sucede, sabemos. Pocos han analizado esa reflexión de coyuntura”.

RLO