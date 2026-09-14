Propone Espadas modificar cuotas legislativas para garantizar representación legítima

Desde el Instituto Nacional Electoral (INE) se propuso modificar el sistema de cuotas legislativas para el proceso electoral del año entrante.

En conferencia de prensa, el consejero electoral Uuc-kib Espadas señaló que la idea es erradicar la simulación partidista, evitar las falsificaciones de identidad y garantizar que las candidaturas reservadas posean un respaldo comunitario legítimo.

“Se trata, pues, de que quienes ocupen las cuotas tengan un compromiso explícito con un grupo vulnerable al que pretenden representar, para lo cual nosotros planteamos que se tienen que establecer algunas condiciones; no puede ser que estas cuotas sean las mismas para todos los partidos políticos considerando que todos los partidos políticos tienen diferentes agendas”, detalló Espadas Ancona.

El consejero planteó que los partidos políticos puedan aportar el 10 por ciento de sus postulaciones totales a personas en situación de vulnerabilidad.

También sugirió que las candidaturas de grupos minoritarios se distribuyan equitativamente en espacios competitivos, regulando además los porcentajes entre las vías plurinominales y uninominales.

Pero también sostuvo que habría mayor progreso democrático si la verdadera representación de los candidatos fuera a través de la agenda impulsada, su vínculo comunitario y su capacidad de incidencia, condicionando la postulación a un respaldo verificable para frenar las imposiciones arbitrarias de las dirigencias partidistas.

Finalizó diciendo que esta propuesta se presentará ante la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del instituto electoral.