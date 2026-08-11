Alejandro Moreno afirma que el PRI no necesita permiso de Morena para cuestionar

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, aseguró que su partido no necesita autorización de Morena ni del gobierno federal para ejercer su papel como oposición y cuestionar las decisiones de las autoridades.

En un posicionamiento difundido este martes, el líder priista sostuvo que el partido tiene plena libertad para exigir resultados y señalar las fallas que, dijo, afectan a millones de mexicanos, particularmente frente a la crisis de seguridad que enfrenta el país.

Moreno acusó a Morena de dedicar esfuerzos a atacar a sus adversarios políticos en lugar de concentrarse en recuperar la seguridad, combatir la corrupción y garantizar que la justicia funcione sin privilegios.

“Quien gobierna tiene que responder por sus resultados, no esconder sus errores detrás de ataques contra la oposición”, afirmó.

El dirigente nacional del PRI señaló que la rendición de cuentas debe comenzar con quienes ejercen el poder y advirtió que su partido continuará denunciando las decisiones del gobierno y exigiendo que cada autoridad responda por sus actos.

Asimismo, rechazó que Morena pretenda convertir los cuestionamientos de la oposición en acusaciones contra el PRI. Moreno sostuvo que cualquier señalamiento contra integrantes de su partido debe investigarse conforme a la ley y con pruebas, pero reclamó que el mismo estándar se aplique a funcionarios de Morena y del Gobierno de México.

Una democracia sólida exige rendición de cuentas, investigaciones con pruebas y autoridades que respondan ante los ciudadanos”, señaló.

Moreno también acusó al gobierno de minimizar la violencia contra periodistas, ambientalistas y actores políticos, y afirmó que el PRI continuará denunciando ante la comunidad internacional lo que considera un deterioro de la democracia y la seguridad en México.

Finalmente, el dirigente priista advirtió que su partido mantendrá su postura como oposición y continuará exigiendo resultados en materia de seguridad, justicia y combate a la corrupción.