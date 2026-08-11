Invasiones imparables en Tecámac: Dejan indefensos a propietarios ante la toma de más de mil casas

El tema de las invasiones de inmuebles está imparable en Tecámac, evidenciando la ineficiencia del gobierno local y de la presidenta municipal, Rosa Yolanda Wong Romero, quien no ha podido frenar esta problemática.

Un claro ejemplo de esta crisis es el desarrollo habitacional denominado "La Capilla", ubicado cerca de la cabecera municipal, en el camino que conduce a San Juan Teotihuacán, el cual registra un severo problema social debido a la invasión de mil 236 viviendas. El terreno en el que se localizan tiene una extensión de 720 mil metros cuadrados, donde originalmente se proyectó un conjunto habitacional con un total de cuatro mil 726 casas.

Si bien el conflicto lleva muchos años, este se agudizó durante la presente administración municipal. Lejos de abonar o contribuir a posibles soluciones, funcionarios del ayuntamiento se han dedicado a desinformar a las personas que viven de manera ilegal en el desarrollo habitacional.

Actualmente, el lugar enfrenta un complejo escenario marcado por disputas legales, ocupaciones irregulares, incertidumbre patrimonial y un proceso de regularización que busca resolver la situación de cientos de familias.

La corrupción y el escaso oficio político del equipo de trabajo de Wong Romero mantienen en la inestabilidad y en una profunda incertidumbre jurídica a cualquier habitante de Tecámac que posea una propiedad.