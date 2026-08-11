Alcalde Luis Mendoza ofrece respaldo total a víctimas de despojo en Benito Juárez: "No están solos"

Ante la creciente preocupación por el delito de despojo, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, lanzó un llamado de respaldo a la ciudadanía al asegurar que su administración no dejará solos a los afectados, ofreciendo acompañamiento integral, asesoría legal y el apoyo de la policía auxiliar.

Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la demarcación, Mendoza enfatizó que las acciones de su gobierno se basan en hechos y cercanía con la gente. "Para nosotros lo más importante son las vecinas y los vecinos de Benito Juárez, y ese camino es de acompañamiento, de cobijo, de orientación, información, de seguridad, de verdad que les acompañamos incluso con una plática, con la escucha", expresó.Protocolo de atención y apoyo jurídico

El alcalde detalló que la demarcación dispuso vías de comunicación directa para atender emergencias relacionadas con este delito. Si una persona es víctima o detecta una situación irregular, puede comunicarse a los teléfonos 800-00500-225 o al 555-6049 4061, tras lo cual una patrulla de la policía auxiliar acudirá de inmediato al sitio.

Asimismo, los afectados reciben el respaldo directo del equipo jurídico de la alcaldía, el cual se encarga de brindar asesoría especializada y acompañar a los ciudadanos en la integración de su expediente ante las instancias correspondientes.Prevención y certeza jurídica

Como medida preventiva, la alcaldía Benito Juárez hizo un llamado a los habitantes a mantener en orden su documentación patrimonial para evitar vulnerabilidades. Entre los requisitos indispensables recomendados destacan:

Contar con escrituras en regla.

Tener el alta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Presentar el pago de predial vigente.

Contar con comprobantes de pago de servicios actualizados y a nombre del propietario. Mendoza recalcó que el despojo no es solo un tema de bienes inmuebles, sino que vulnera la tranquilidad, el patrimonio y el esfuerzo de toda una vida de las familias que habitan la demarcación.Panorama de incidencia delictiva En cuanto a las estadísticas oficiales, el alcalde aclaró que Benito Juárez no encabeza la lista de casos de despojo en la Ciudad de México. Con base en datos del Secretariado Ejecutivo, señaló que el fenómeno delictivo presenta mayor incidencia en otras zonas de la capital: Iztapalapa: 291 casos.

Gustavo A. Madero: 217 casos.

Cuauhtémoc: 205 casos.

Coyoacán: 138 casos.