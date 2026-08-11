Ariadna Montiel acusa a ‘Alito’ Moreno de buscar impunidad en Estados Unidos

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, acusó a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, de utilizar sus visitas a Estados Unidos para intentar obtener protección frente a investigaciones y evitar rendir cuentas ante la justicia mexicana.

Montiel sostuvo que cada vez que una investigación alcanza a Moreno o a su entorno, el dirigente priista intenta presentarse como víctima de persecución política.

Es una vieja práctica del régimen de privilegios: confundir la rendición de cuentas con venganza y disfrazar la impunidad de defensa democrática”, afirmó.

Reproducir Ariadna Montiel acusó a Alito Moreno de buscar protección en EU ante investigaciones en México y cuestionó sus acciones contra consejeros del INE.

La dirigente morenista aseguró que Moreno no está defendiendo la libertad, sino “el privilegio de no rendir cuentas y de no respetar la ley”.

También cuestionó que el líder priista haya acudido ante autoridades de Estados Unidos para solicitar acciones contra consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Un demócrata impugna las decisiones con las que no está de acuerdo; un dirigente sin autoridad moral busca fuera del país la fuerza que ya no encuentra entre quienes dice representar”, señaló.

Montiel afirmó que México “no es colonia ni protectorado de ninguna potencia extranjera” y sostuvo que la legitimidad política la otorga el pueblo mexicano, no las instancias de otros países.

La dirigente nacional de Morena acusó además a Moreno y al PRI de representar un régimen de “corrupción y privilegio”, y sostuvo que sus acciones en el extranjero no buscan justicia, sino protección para conservar beneficios que, dijo, la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar.