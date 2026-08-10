Guanajuato presenta nueva política económica y anuncia inversiones por 2,558 MDD

Con la meta de consolidar un desarrollo regional equilibrado y responder a los retos del comercio global, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó la nueva política económica estatal denominada “Guanajuato Suma, Un Nuevo Rumbo para Nuestra Gente”. Durante el anuncio, la mandataria dio a conocer la llegada de 17 nuevos proyectos de inversión que suman 2 mil 558 millones de dólares y la generación directa de 3 mil 567 empleos para la entidad.

El plan busca evolucionar el modelo productivo hacia sectores de alto valor con proyección al año 2050. Con estas adiciones, la administración estatal acumula un registro de 76 proyectos que representan 6 mil 406.55 millones de dólares y 18 mil 811 plazas laborales, alcanzando el 80.08 por ciento de la meta sexenal en materia de atracción de capitales. La estrategia contempla una prospección al año 2030 para captar 8 mil millones de dólares acumulados, generar 50 mil puestos de trabajo, atender a 14 mil micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y certificar a 7 mil proveedores locales.

La jefa del Ejecutivo estatal enfatizó la necesidad de trascender la colaboración tradicional para adaptar la infraestructura ante tendencias como el nearshoring, la inteligencia artificial y la transición energética. "Porque el futuro se construye colaborando, haciendo sinergias y trabajando en equipo. Queremos sumar centros de investigación, organismos internacionales, inversionistas y nuevos actores que aceleren la innovación y el desarrollo", afirmó García Muñoz Ledo.

Como parte de la gira de trabajo en San Miguel de Allende, la gobernadora encabezó también la inauguración de la Planta de Energía del Polígono Empresarial, desarrollada por la empresa Corral Energy con una inversión de 45 millones de dólares en su primera etapa. La infraestructura dispone de una subestación con capacidad de 60 megawatts y conexión en alta tensión de 230 kilovoltios.