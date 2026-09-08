La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión los Criterios Generales de Política Económica 2027, documento que proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5% y 2.5% real anual para el próximo ejercicio fiscal.

Esta cifra supera el rango estimado de 1.0% a 2.0% para el cierre de 2026, confirmando una trayectoria de aceleración sustentada en la solidez del consumo de los hogares, la inversión en infraestructura y la certidumbre comercial dentro de América del Norte

Marco macroeconómico: Inflación a la meta y estabilidad financiera

El escenario macroeconómico previsto por las autoridades financieras anticipa una consolidación en el proceso de desinflación, situando la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el objetivo puntual del 3.0% anual al cierre de 2027, por debajo del 3.5% estimado para 2026.

Esta convergencia permitirá que las tasas de interés continúen reduciéndose, proyectando que la tasa de Cetes a 28 días finalice 2027 en un nivel del 6.00%.

En el mercado cambiario, la SHCP proyecta una cotización de 18.0 pesos por dólar al cierre de 2027, nivel considerado congruente con los fundamentos macroeconómicos y las condiciones de equilibrio.

En cuanto a las variables petroleras, se estima un precio promedio de 61.8 dólares por barril para la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) y una plataforma de producción de hidrocarburos líquidos de 1.8 millones de barriles diarios.

PIB estimado 2027: 1.5% a 2.5% (vs. 1.0% a 2.0% en 2026).

Inflación cierre 2027: 3.0% (vs. 3.5% en 2026).

Tipo de cambio cierre: 18.0 pesos por dólar.

Tasa Cetes 28 días: 6.00% al cierre del año.

Mezcla Mexicana: 61.8 dólares por barril.

Paquete Económico 2027: Hacienda proyecta un PIB de hasta 2.5% Cuartoscuro

Motores del crecimiento: Consumo e inversión estratégica

La dinamización de la actividad económica descansará principalmente en el consumo privado, favorecido por la recuperación de los salarios reales —cuyo ingreso mediano creció 4.4% en términos reales entre enero y julio de 2026—, la creación de empleo formal y la ampliación del piso de bienestar mediante los programas sociales.

La paulatina reducción de los costos de financiamiento impulsará de forma complementaria la compra de bienes duraderos y el crédito a pequeñas y medianas empresas.

Por el lado de la oferta y el gasto de capital, la inversión física pública y mixta actuará como detonador central bajo el esquema del Plan México y el Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030.

El desarrollo de proyectos estratégicos en energía, transporte ferroviario, recursos hídricos y puertos permitirá ampliar la capacidad productiva nacional y reducir costos logísticos.

La certidumbre generada por la continuidad de las reglas base del T-MEC hasta 2036 seguirá incentivando la relocalización de empresas en sectores de alta tecnología, como el de equipo de cómputo y electrónicos.

Paquete Económico 2027: Hacienda proyecta un PIB de hasta 2.5% SHCP

Entorno global y balance de riesgos

A nivel internacional, el documento asume que la economía de Estados Unidos crecerá un 2.0% real en 2027, con un avance industrial del 1.8% que sostendrá la demanda de exportaciones mexicanas.

No obstante, las proyecciones mantienen un balance de riesgos sujeto a variables externas. Entre los factores a la baja destacan la posible intensificación de tensiones geopolíticas en Medio Oriente, barreras arancelarias adicionales y eventos climáticos extremos.

En contraste, un mayor dinamismo industrial estadounidense o una ejecución más acelerada del Plan México representarían impulsos al alza para el producto nacional.