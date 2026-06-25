Pasarela blanquiazul: El PAN reúne a sus figuras rumbo a 2027 y 2030

El PAN hizo una pasarela con sus políticos mejor posicionados y presentó las Soluciones para México, un total de 111 propuestas, que pondrá en marcha en los futuros gobiernos panistas.

Mientras Morena continuaba con su registro de aspirantes a coordinadores de defensa de la transformación, en un salón contiguo, el PAN reunió a gobernadores, alcaldes, diputados y senadores, posibles candidatos en el 2027 y el 2030.

Al evento ‘Soluciones para México’, asistieron, entre otros las gobernadoras Maru Campos (Chihuahua); Tere Jiménez (Aguascalientes) y Libia Denisse García (Guanajuato), así como el exgobernador Diego Sinhué Rodríguez.

Asimismo, estuvieron los alcaldes Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo); Luis Mendoza (Benito Juárez); Giovani Gutiérrez (Coyoacán), así como la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; los senadores Ricardo Anaya y Marko Cortés y también el ex senador Santiago Creel, entre otros.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, llamó a no normalizar el crimen organizado y el narcotráfico, así como recuperar la imparcialidad del sistema de justicia y del Poder Judicial, y combatir la corrupción en la impartición de justicia.

Entre los panistas destacados que asistieron estuvo Ricardo Anaya. Especial

“No vamos a dejar de luchar por la vida, la familia y la libertad. Salgamos a decir la verdad y ser realmente la solución para México. Non perdamos la esperanza, ni el poder de la voz, por eso resistimos. Vengo a decirles que sí se puede. Hay que contarle a la gente la verdad de los estados. Estamos limpios, no tenemos el riesgo de que nos quiten una visa”, destacó Campos Galván.

Entre el público hubo porras para algunos de los políticos presentes en el evento, para que después el líder de Acción Nacional, Jorge Romero hiciera un reconocimiento a los logros de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

“México necesita técnica y experiencia, y en nuestro proyecto de nación presentamos 111 soluciones para México desde Acción Nacional”, dijo Romero Herrera.

El líder panista planteó regresar al Seguro Popular del gobierno de Calderón Hinojosa y aseguró que en seguridad y economía, México estaba mejor entre los años 2000 y 2012.

Prometió que su partido, de ganar más posiciones, combatirá al crimen organizado, reconstruirá el Sistema de Transparencia, el Fondo para Desastres Naturales (Fonden), así como mejorar el sistema de salud.

Romero Herrera propuso cadena perpetua para “narco-políticos”, porque “esos sí son traidores a la patria”, y la misma pena para extorsionadores y cobradores de piso.

El líder panista planteó que cada ciudadano, a través de su celular, pueda fortalecer el sistema de cámaras del C-5 y a mejorar el sistema de vigilancia a través de drones.

En materia económica, entre las propuestas, prometió quitar el impuesto del ISR a quienes ganen menos de 3 mil pesos; reducir el impuesto del IEPS a las gasolinas y crear un Fondo para la Vivienda Joven, así como un Seguro para el Desempleo.

Dijo que el PAN ahora, más allá de la denuncia, propone soluciones y puntualizó que el PAN no es enemigo del gobierno, los enemigos, subrayó, son los criminales y los que se alían con ellos.

“Hoy les decimos al mexicano que ha sido asaltado, a las mujeres violentadas, a las madres y los padres que no pueden conseguir medicinas para sus hijos, que no están solos, porque siempre podrán contar con nosotras”, concluyó.