Partidos dan banderazo a carrera rumbo a 2027; mueven piezas con un año de anticipación

A partir de mañana Morena, PVEM, PT, PAN y PRI inician sus procesos internos para designar anticipadamente a sus candidatos para el 6 de junio de 2027, cuando se elegirán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, mil 88 diputaciones locales, al menos mil 802 presidencias municipales y 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Al margen de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), los partidos eluden la reglamentación que fija las designaciones a finales de este año y principios de 2027 mediante la creación de cargos simulados.

El bloque oficialista elegirá “coordinadores de defensa de la transformación”. Su registro será del 22 al 27 de junio por bloques estatales. Las encuestas incluirán máximo seis perfiles (uno del PVEM y uno del PT).

El PAN replicará el modelo mediante encuestas y una aplicación digital bajo la figura de “coordinador del cambio y defensa de la familia”; su dirigente Jorge Romero reportó 10 mil registrados.

En tanto, el PRI nombró desde el 18 de marzo a 50 “defensores de México”.

El politólogo Fernando Dworak dijo a Excélsior que estas designaciones constituyen actos anticipados de campaña tolerados por una legislación sobrerregulada y eufemística.

Ante el proceso, comenzaron las solicitudes de licencia de varios funcionarios y legisladores. Entre ellos están, por el oficialismo, senadores como Félix Salgado, Waldo Fernández, Ana Lilia Rivera y Andrea Chávez.

Por el PAN, figuran Alfonso Martínez, Juan Antonio Martín del Campo, Marco Antonio Bonilla, Antonio Astiazarán, Adriana Dávila, Margarita Zavala y Luis Felipe Calderón, entre otros.

Y por el PRI, algunos como Alejandro Moreno, Adrián de la Garza, Rosario Robles, Mely Romero y Manuel Añorve.

Estrategia

· Con cargos de “coordinadores” o “defensores” calientan a sus candidatos.

· Se desató una ola de solicitudes de licencia y renuncias de funcionarios y legisladores.

Partidos adelantan carrera para designar a candidatos

Los partidos eluden la ley electoral, creando cargos simulados para adelantar la designación de aspirantes a gubernaturas, diputaciones, ayuntamientos y alcaldías.

A partir de mañana, Morena, PVEM, PT, PAN y PRI inician sus procesos internos que los llevarán a designar anticipadamente a sus candidatos a 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, mil 88 diputados locales, al menos mil 802 presidencias municipales y 16 alcaldías de la CDMX, que se elegirán el 6 de junio de 2027.

Al margen de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), los partidos han creado cargos internos, y quienes sean designados para éstos, posteriormente serán sus candidatos, eludiendo así la reglamentación vigente que establece que la designación de los mismos deberá ser hasta finales de este año y principios de 2027.

En Morena, PVEM y PT a partir de la próxima semana iniciará el proceso para el registro de aspirantes a “coordinadores de defensa de la transformación” en 17 estados, así como coordinadores distritales y municipales, quienes en 2027 serán sus candidatos a gobernadores, diputados y alcaldes.

En el PAN se ha creado una figura similar para determinar anticipadamente a sus futuros candidatos, la cual se denomina “coordinador del cambio y defensa de la familia”, mientras que el PRI creó el cargo de “defensores de México”.

En la última semana comenzaron las solicitudes de licencia a sus puestos de funcionarios y legisladores de Morena, PVEM y PT, que se inscribirán a su proceso interno de selección, mientras que la autoridad electoral ha sido permisiva en estas acciones que pudieran constituir actos anticipados de campaña.

En entrevista con Excélsior, el politólogo Fernando Dworak Camargo señaló que la designación de estos cargos en los partidos si constituyen actos anticipados de campaña, pero también se deben a la sobrerregulación de las leyes electorales.

“En el estricto sentido si lo constituyen. Tenemos personas que van de ser identificados como candidatos de sus respectivos partidos con más de un año de anticipación, lo que hará de sus gestiones como defensores o coordinadores sean campañas en los hechos.

“Ahora bien, la pregunta que nos deberíamos hacer es cómo llegamos a tener leyes electorales sobre reguladas hasta el absurdo que no le generan costos a los partidos más allá de multas y a las que se les puede dar la vuelta a través de eufemismos”, dijo.

AL QUE MADRUGA…

Morena y aliados son los primeros en abrir la inscripción para sus futuros candidatos, en este caso, coordinadores de defensa de la transformación. El registro será del 22 de junio al 27 de junio.

El lunes 22 se inscribirán los aspirantes a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. El martes 23 será para los futuros candidatos a Chihuahua, Colima y Guerrero; el jueves 25 de junio se recibirán los registros de los aspirantes para Michoacán, Nayarit y NL.

El viernes 26 de junio se inscribirán los posibles abanderados para Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora, mientras que el sábado 27 se apuntarán los aspirantes para Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Las dirigencias de Morena, PVEM y PT acordaron que la encuesta final para determinar al futuro candidato incluirá máximo seis perfiles, de los cuales uno será para el PVEM y otro para el PT.

Para el analista político Fernando Dworak, el INE y el Tribunal Electoral son permisivos ante estos posibles actos anticipados de campaña porque los funcionarios electorales para estar en el cargo, dependen de la elección para sus cargos que hacen los propios partidos.

“A final de cuentas, las autoridades electorales son electas por los partidos políticos a través de mayorías calificadas en la Cámara de Diputados.

“Sin ningún partido aprobará a personas que de verdad atenten contra sus intereses, menos contra la voluntad de los institutos políticos, cuando un partido tiene la capacidad para capturar los procesos parlamentarios (para la elección de los funcionarios electorales) según sus intereses”, apuntó el experto.

PAN Y PRI IMITAN ESQUEMA

El PAN, replicará para las elecciones intermedias de 2027 el modelo de Morena y elegirá a sus futuros candidatos mediante encuestas que determinarán a los mejor posicionados, sean o no militantes del partido, quienes se registran actualmente a través de una aplicación digital.

Ayer viernes, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, informó que 10 mil ya se registraron “para defender a México con Acción Nacional”.

“Ampliamos el periodo de registro de candidaturas, fórmate en la fila azul, cada vez más ciudadanos quieren ser parte del cambio y construir un mejor futuro para las familias mexicanas”, destacó el líder panista.

El dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, nombró desde el 18 de marzo a 50 defensores de México, que además de ser posibles candidatos, coordinarán el trabajo para la elección de aspirantes a 17 gubernaturas mil 802 alcaldías, 500 diputados federales y cientos de diputados locales.

Fernando Dworak, profesor del ITAM y analista político comentó a Excélsior que los partidos de oposición aprovecharon el resquicio legal para anticipar también la designación de sus candidatos, sin que ello les pueda representar un beneficio.

“Es dudoso que les traiga resultados positivos. La simple imitación los coloca de antemano en una posición secundaria ante la gran trama que son las encuestas de morena.

“La oposición tuvo ocho años para entender por qué perdieron y ser autocrítica, apostar por la rotación generacional, recuperar la confianza de la ciudadanía y s´olo a partir de eso relanzar un proyecto alternativo, pero no lo hicieron”, destacó Dworak Camargo.

BARAJAN NOMBRES

En los últimos días, decenas de legisladores y funcionarios federales y estatales militantes de Morena, PVEM y PT han solicitado licencia a sus cargos para participar en el proceso interno de la coalición gobernante.

Entre muchos otros de quienes buscan ser candidatos a alcaldías o gubernaturas están los senadores de Morena Félix Salgado Macedonio, (Guerrero); Jasmine María Bugarín Rodríguez (Nayarit) y Waldo Fernández González, del PVEM (Nuevo León).

Asimismo, los senadores morenistas Julieta Ramírez Padilla (Baja California), Beatriz Mojica Morga (Guerrero), Lorenia Iveth Valles Sampedro (Sonora), Blanca Judith Díaz Delgado (Nuevo León), e Imelda Castro Castro (Sinaloa), Raúl Morón Orozco (Michoacán) y Ana Lilia Rivera (Tlaxcala).

Semanas atrás, ya había solicitado licencia la senadora de Morena Andrea Chávez (Chihuahua) y Tatiana Clouthier (Nuevo León), quien dejó el cargo como titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior.

Se prevén que otros más dejen sus puestos para buscar candidaturas a gubernaturas, como la senadora del PVEM por San Luis Potosí, Ruth Miriam González Silva.

Del lado del PAN, ya ha sido designado coordinador del cambio y defensa de la familia y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar (Michoacán) y entre otros aspirantes están el senador Juan Antonio Martín del Campo (Aguascalientes), el alcalde Marco Antonio Bonilla (Chihuahua), y el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez (Sonora).

Asimismo, la excandidata a la dirigencia del PAN, Adriana Dávila (Tlaxcala); el alcalde Miguel Varela Pinedo (Zacatecas), la senadora Mayuli Martínez Simón (Quintana Roo) y el alcalde Felipe Fernando Macías (Querétaro).

Para alcaldías se menciona a Margarita Zavala y para diputaciones a Manuel Gómez Morin del Río, nieto del fundador del PAN, y a los calderonistas Roberto Gil Zuarth y Luis Felipe Calderón Zavala.

Del lado del PRI, su propio dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, anticipó que busca ser candidato a la presidencia municipal de Campeche y entre los defensores de México y futuros candidatos están el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza (Nuevo León) y la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles (Ciudad de México).

Asimismo, los senadores Mely Romero (Colima) y Manuel Añorve (Guerrero); los diputados federales Antonio Meléndez y Alejandro Domínguez (Chihuahua), Mario Zamora (Sinaloa) y Arturo Nahle (Zacatecas), entre otros.

La trampa

6 de junio de 2027.

· 17 gubernaturas

· 500 diputaciones federales,

· 1,088 locales

· 1,802 alcaldías.

El dato

Para evitar sanciones por actos anticipados, los partidos crearon figuras internas:

· Morena/PVEM/PT: coordinadores de defensa de la transformación.

· PAN: coordinador del cambio y defensa de la familia.

· PRI: defensores de México.