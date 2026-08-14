Reforman leyes en CDMX para frenar el acoso escolar con involucramiento de padres de familia

La prevención del acoso escolar en la Ciudad de México dio un paso legislativo decisivo al enfocar la atención en el entorno familiar y el acompañamiento de los menores. Frente a este avance en el Congreso local, el Partido Verde en la capital aseguró que *"es indispensable atender de manera temprana las conductas de violencia dentro de los planteles educativos para prevenir y atender el acoso escolar"*, motivo por el cual celebró la ratificación de esta reforma destinada a involucrar activamente a las familias en las aulas.

La iniciativa busca construir una red de apoyo integral que no deje solos a los docentes en la disciplina escolar. El diputado ecologista Jesús Sesma Suárez explicó que su propuesta promueve una clara corresponsabilidad entre familias, autoridades y la comunidad escolar, pues "permitirá que los padres o tutores de menores involucrados en actos de violencia escolar reciban orientación sobre las responsabilidades y consecuencias legales que pueden derivarse de la omisión en el cuidado y supervisión de sus hijos".

El impacto del bullying en las aulas trasciende el rendimiento académico y puede generar secuelas permanentes en la salud mental de los estudiantes. El legislador capitalino consideró indispensable "fortalecer las medidas de prevención del acoso escolar desde todos los ámbitos ya que [...] puede generar consecuencias emocionales, psicológicas y académicas que afectan el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes", instando a que el monitoreo sea continuo y multidisciplinario.

Con este cambio normativo, la capital sienta un precedente en la búsqueda de espacios escolares seguros. El legislador Jesús Sesma Suárez destacó que "esta aprobación representa un paso importante para consolidar una cultura de respeto, convivencia pacífica y resolución no violenta de conflictos dentro de las escuelas", reafirmando el compromiso institucional con la protección integral de la niñez.