 Andrés Manuel López Beltrán anuncia que EU le quitó la visa; “no hay pruebas en mi contra”, asegura

Andrés Manuel López Beltrán reveló en una misiva enviada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que las autoridades de ese país le revocaron la visa de ingreso.

En una carta publicada en su perfil de Instagram, fechada el 13 de agosto de 2026 desde Teapa, Tabasco, López Beltrán señala a los altos mandos del Departamento de Estado como los responsables de la orden.

López Beltrán responsabilizó directamente al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de haber aprobado la medida:

“...informarle que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado “el quita visa”, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América.

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”, compartió en la red social.

Afirmó que las autoridades estadunidenses no disponen de elementos que acrediten conductas ilícitas o inmorales de su parte.

“No sobra asegurar que dichos funcionarios no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo, porque siempre he guiado mi vida pública y privada con ideales, principios y honestidad infundidos por mis padres y practicados por convicción en mi quehacer político”.

“En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos, pues ellos y quienes los rodean actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países, gobiernos y políticos...”

En el documento, el hijo del exmandatario mexicano sostuvo que la pérdida del documento de viaje no representa un perjuicio personal.

“Claro está, señor presidente, que no me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza...”

Finalmente, el político mexicano planteó una serie de preguntas a Donald Trump sobre la actuación de sus colaboradores e instó a tomar medidas respecto a los funcionarios involucrados.

“¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo? Y si lo estaba ¿no le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió hace poco mi padre, de que usted es un gobernante en la actualidad, apático y distinto al que él conoció y trató? Y si no estaba enterado, presidente, y no hay ningún motivo para quitarme la Visa y se trata sólo de una enfermiza fobia conservadora en contra del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de sus dirigentes, ¿por qué no destituye a Rubio y a Landau...?”