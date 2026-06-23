Aspirantes a candidaturas de Morena se registran en Guerrero, Colima y Chihuahua

Las y los aspirantes a contener por las candidaturas de Morena en Guerrero, Chihuahua y Colima, desfilaron para inscribirse rumbo al proceso electoral del 2027.

La jornada inició con la senadora con licencia Andrea Chávez, quien dijo busca romper la tradición de 100 años del PAN en Chihuahua.

Le siguió el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, quien ha destacado por mantener una buena relación política con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por Guerrero destacó la exconsejera jurídica de Presidencia, Esthela Damián Peralta y la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien inevitablemente fue cuestionada sobre la falta de comprobación de casi 900 millones de pesos de recursos federales y municipales, lo cual redujo a “una falsa narrativa” y que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien determine la controversia.

Mencionó que “fue una narrativa falsa es un tema de competencia. La Auditoría Superior de la Federación dijo que, ‘con Abelina no hay tema’, por eso lo que hicimos fue irnos a la controversia constitucional en un par de días estará lista”

En el segundo día de inscripción de aspirantes a coordinadores estatales en Defensa de la Transformación, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, aseguró que no habrá mala jugada en la coalición.

Esto ante el cuestionamiento de si el senador con licencia Félix Salgado y demás aspirantes con familiares en puestos de gobierno respetarán las reglas de Morena de no inscribirse a la contienda interna si tienen familiares en el gobierno.

Continúan los registros para los aspirantes de Morena que buscan ser candidatos para 2027. Entre los registrados de hoy están Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuellar, que buscan la gubernatura de Chihuahua. Hay duda sobre Félix Salgado, una versión dice que se habría registrado pic.twitter.com/7zLTbRusTH — Imagen Crystal (@imagen_crystal) June 23, 2026

Paridad de género no debe usarse para anular a candidatos: Sheinbaum

Por Arturo Páramo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó que la cláusula de paridad de género no debe usarse para impedir que algún aspirante a una candidatura tenga esa posibilidad. La titular del Ejecutivo dijo que en el caso de las 17 elecciones para gobernador que habrá en 2027, los partidos deben observar el requisito de que nueve sean mujeres y el resto sean hombres.

Resaltó que no está “de acuerdo con que se proponga un familiar directo y tampoco estoy de acuerdo en que se use el cambio, en el caso del género, para justificar el que vaya una persona u otra persona. El INE ya tiene regulado la igualdad de género, la equidad. Es decir, ya tiene regulado que los partidos políticos tienen que presentar necesariamente el mismo número de candidatas o candidatos para, por ejemplo, gobernadores.

Ahora va a venir la elección de 17 gobernadores. Eso quiere decir que los partidos políticos tienen que presentar nueve mujeres y ocho hombres, a fuerzas”, agregó

Cabe señalar que en 2024, la comisión de elecciones de Morena decidió que, para mantener la paridad de género en sus candidaturas, Omar García Harfuch, quien había sido el mejor evaluado en las encuestas por la Jefatura de Gobierno, cediera su lugar a Clara Brugada.

Sheinbaum también insistió en que se debe dejar atrás la práctica del nepotismo desde la designación de las candidaturas.

Reiteró que no está “de acuerdo en que un familiar herede su puesto, una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular. Yo no estoy de acuerdo”.

Tan es así que hice la propuesta para que en la Constitución quedara que no puede haber una persona y después el que le siga sea la esposa, el primo, el amigo, no, el amigo puede ser. En términos familiares, no puede ser que quede el hermano, el primo, el padre, la madre, la esposa, hasta el cuarto nivel”, agregó.

Sheinbaum también se pronunció en contra de imponer que en un estado debe alternarse el género del titular del Ejecutivo local, como se intenta en San Luis Potosí.