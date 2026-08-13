Sinaloa destaca entre las entidades con mayor crecimiento industrial en el país

La actividad industrial del estado creció un 10.4% anual en abril de 2026, impulsada principalmente por el sector de la construcción, según datos del INEGI.

Sinaloa se colocó entre las entidades con mayor dinamismo económico del país al registrar un incremento de 10.4% anual en su actividad industrial durante el mes de abril de 2026, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del INEGI.

Este desempeño superó de forma significativa la media nacional, que fue de 2.4%, situando a la entidad en el sexto lugar a nivel nacional, en empate con el estado de Yucatán. Asimismo, en el ajuste mensual (comparado con marzo), la producción industrial en Sinaloa mostró un avance desestacionalizado del 5.2%.Cifras clave del desempeño industrialSector / IndicadorCrecimiento Anual (Sinaloa)Promedio NacionalCrecimiento Industrial Total+10.4%+2.4%Industria de la Construcción+24.9%+10.5%Minería+9.8%—Industrias Manufactureras+1.7%—

Avance mensual respecto a marzo de 2026: +5.2% (datos desestacionalizados).Construcción y minería encabezan el impulso

El motor principal de este repunte fue la industria de la construcción, que experimentó una expansión del 24.9% anual, cifra que duplicó con creces el crecimiento nacional del sector (10.5%).

De igual forma, la minería registró un sólido comportamiento con un alza del 9.8%, mientras que la industria manufacturera mantuvo un ritmo positivo con un avance moderado del 1.7%.Respuesta gubernamental y perspectivas

Ante estos resultados, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde destacó que los datos del INEGI reflejan la solidez de la capacidad productiva del estado y consolidan la certidumbre para la atracción de nuevas inversiones.

"Estos resultados muestran la capacidad productiva de Sinaloa y fortalecen la confianza para atraer nuevas inversiones. Continuaremos trabajando para generar condiciones que permitan mantener el crecimiento económico, crear empleos y traducir este dinamismo industrial en mayores oportunidades y bienestar para las familias sinaloenses", afirmó la mandataria.