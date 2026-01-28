Del Tren Interurbano al petróleo a Cuba: Resumen de la 'mañanera' hoy 28 de enero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia mañanera del 28 de enero de 2026 desde Palacio Nacional, donde estuvo acompañada por parte de su gabinete federal, el cual dio a conocer que a partir del próximo lunes arranca el proceso de la reparación del daño a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

En su conferencia, Sheinbaum aclaró que nunca se han interrumpido los envíos de petróleo a Cuba por razones humanitarias; conoce aquí todos los temas de los que habló la mandataria en su mañanera.

Mañanera de Sheinbaum hoy 28 de enero de 2026

8:48 Horas | Envío de petróleo a Cuba no se ha interrumpido: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el envío de petróleo a Cuba por razones humanitarias no se ha interrumpido como se afirmó, aunque no dio detalles sobre cuánto es lo que se manda y con qué frecuencia.

Lo que sí está en revisión es el envío de petróleo mediante contratos de Pemex con el gobierno cubano", mencionó.

8:24 Horas | Sheinbaum inaugurará el lunes el tramo Santa Fe-Observatorio del Tren México-Toluca

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este lunes 2 de febrero inaugurará el tramo Santa Fe-Observatorio del Tren México-Toluca, que fue nombrado como El Insurgente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que concluyeran las pruebas en ese último tramo del proyecto.

Vamos a inaugurar ya el tren en Santa Fe-Observatorio, el lunes 2 de febrero se inaugura el tren que va de Santa Fe a Observatorio. A ver si nos acompañan a subir al tren, podemos ir en el frío de la mañanera o más tarde, estamos por definirlo", comentó.

7:42 Horas | Corredor Interoceánico aceptó reparación recomendada por FGR; grupo interinstitucional recibirá a víctimas

El Corredor Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que a partir del lunes un grupo interinstitucional recibirá a cada una de las víctimas para atenderlas, despejar todas sus dudas y que decidan si aceptan la reparación y el mecanismo alternativo de solución de controversias, anunció el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina.

Los montos serán diferenciados para cada una de las personas tomando en cuenta diversas circunstancias. La reparación (del daño) y los procesos de atención serán para la totalidad de las personas que viajaban en el tren, dependiendo de la afectación que hayan tenido en sus personas y bienes. Se citará a 225 personas que eran las que viajaban en el tren el día del incidente", comentó.

