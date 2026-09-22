En Buenavista, Ale Rojo de la vega encabeza banderazo de salida a la Unidad Móvil Reacción Violeta

Con un balance de 5 mil atenciones brindadas a mujeres, 130 carpetas de investigación judicializadas y la puesta tras las rejas de más de 30 agresores, la estrategia Reacción Violeta ha alcanzado récords en materia de atención a la violencia de género. Estos indicadores sustentan la efectividad de una política pública orientada al territorio y al fortalecimiento institucional para la protección integral del sector femenino.

Para consolidar estas acciones, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó el inicio de operaciones de la Unidad Móvil Reacción Violeta durante la jornada de proximidad social efectuada en la colonia Buenavista. Acompañada por abogadas, psicólogas de la Brigada Violeta y directores generales de su gabinete, la titular de la demarcación dio el banderazo de salida e inició el primer recorrido a bordo del vehículo partiendo de la calle Moctezuma, con el objetivo de acercar servicios especializados a las diversas comunidades.

Al respecto, la edila destacó el impacto institucional de la estrategia al señalar: “Estará en las calles acercando nuestros servicios y sobre todo atendiendo a todas las mujeres de nuestra alcaldía”.

Asimismo, enfatizó el alcance de la confianza ciudadana hacia la administración local, puntualizando: “Aquí sí escuchamos a las mujeres, aquí sí las atendemos y aquí sí se sienten seguras. Tan confían en nosotras que se acercan de todos lados de la República, no nada más de Cuauhtémoc. Aquí las vamos a escuchar y que sepan que no están solas”.

De forma paralela al despliegue del vehículo especializado, cuadrillas de trabajadores pertenecientes a la Dirección General de Servicios Urbanos realizaron intervenciones operativas que incluyeron trabajos de limpia, poda, reparación de luminarias y balizamiento. Durante la jornada, el personal de las distintas áreas administrativas recorrió las calles para recabar e instrumentar soluciones directas a las demandas vecinales planteadas por los residentes del sector.