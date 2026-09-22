Mauricio Tabe propone reglas claras para obras de mitigación

El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, presentaron una iniciativa, para garantizar el pago de las obras de mitigación a las que los desarrolladores están obligados a atender para el impacto urbano de las colonias.

El mandatario de la alcaldía mencionó que su propuesta “busca dar certeza a los vecinos y vecinas de que las obras y los desarrollos privados que se realizan en cualquier alcaldía, van a cumplir con sus obligaciones de obra pública y que las mitigaciones que son las obligaciones de obra pública que tienen los desarrolladores se van a quedar en la colonia”.

Además, Tabe explicó que dicha iniciativa busca que las mitigaciones dejen de ser un tramite burocrático y se conviertan en obras concretas que mejoren la vida de los vecinos, y que especialmente den fin a la corrupción y a los malos usos del poder que se permiten con las reglas actuales.

“Hoy las reglas que están planteadas para el cumplimiento de las obligaciones han generado que los coyotes y los funcionarios corruptos sean los únicos beneficiarios y que los que pierdan sean los vecinos y vecinas y las pruebas están en que en Miguel Hidalgo, por ejemplo, hay desde hace más de 10 años, más de 60 desarrollos con manifestación Tipo C (construcciones de uso habitacional de más de 10,000 m² y construcciones para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m²), que no han cumplido con sus obligaciones”, indicó.

Por otro lado, subrayó que este nuevo modelo se presenta con la finalidad de que el desarrollador pague a la tesorería al menos el 4 por ciento de la inversión de la obra en un plazo mayor a un año.

Mauricio Tabe, aclaró que la propuesta busca maximizar la obra publica y que los desarrolladores cumplan con sus obligaciones, dejando en claro que dicha iniciativa no responde a intereses partidistas, sino a la necesidad de garantizar una Ciudad con un desarrollo equilibrado.

“No más desarrolladores incumplidos, no más corrupción de coyotes y funcionarios que minimizan mitigaciones: el beneficio es para la gente. El desarrollo inmobiliario genera beneficios si hay reglas y si hay certeza y esa es la apuesta que estamos haciendo”, dijo.

Por su parte, Andrés Atayde, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso local, apeló a que se dé luz verde a esta iniciativa y advirtió que la pelota está en la cancha del partido mayoritario.

“Que el costo político de la no aprobación de esta iniciativa se lo coma completo Morena, se lo coma completo. Me parece que este grupo parlamentario (del PAN), el de esta tercera legislatura ha sido bastante congruente, consistente en que sin importar donde venga una buena idea, este grupo parlamentario la ha acompañado”.