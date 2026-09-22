Álvaro Obregón será sede de Smart City Expo Latam 2027, encuentro de innovación urbana

Durante 2027, la alcaldía Álvaro Obregón, se convertirá en la 12° edición de Smart City Expo LATAM Congress (SCELC), uno de los encuentros regionales que reúne a gobiernos, empresas, organismos internacionales y academias, con la finalidad de generar alianzas y soluciones a los desafíos e América Latina.

La presentación oficial se llevó acabo este martes en Expo Santa Fe. Javier López Casarín, presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) y alcalde de Álvaro Obregón, formo parte del panel “México ante la nueva economía: innovación, inteligencia artificial y ciudades”.

Además, Javier López Casarín compartió el espacio con representantes de distintos sectores vinculados con la innovación y el desarrollo urbano entre los que destacaron, Armando Quintero Martínez, coordinador general del Instituto Nacional Para El Federalismo y El Desarrollo Municipal; Fabiola Vega Concha, directora de Smart City Expo LATAM Congress; Manuel Redondo, presidente de PRONUS y representantes del sector empresarial y de organismos especializados.

Del 10 al 12 de marzo de 2027 se llevara a cabo el encuentro en Expo Santa Fe México, en el se contara con la participación de más de 10 mil asistentes, todo en un espacio de más de 200 mil metros cuadrados.

La llegada de Smart City Expo LATAM Congress representa la incorporación que busca transformar ideas y conocimiento en proyectos aplicables para las ciudades, contando con sostenibilidad, gobernanza, desarrollo económico, planeación urbana y resiliencia.