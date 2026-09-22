Agradece Beatriz Mojica proceso transparente en Guerrero y refrenda respaldo a Claudia Sheinbaum

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, afirmó que su designación derivo de un proceso riguroso y transparente encabezado por la dirigencia nacional del partido Morena, el cual incluyó una convocatoria con registro abierto, público y la presentación detallada de la metodología empleada.

Durante un encuentro con medios de comunicación en la capital del país, la dirigente morenista explicó que los aspirantes suscribieron un acuerdo de adhesión y fueron notificados de los resultados con plena apertura para solventar inquietudes. En ese espacio, expreso su gratitud a la ciudadanía guerrerense por el amplio respaldo brindado en el ejercicio estadístico y señalo que, respecto a las voces disconformes, prevalecerá el diálogo permanente. Sostuvo además que su labor priorizará una política de inclusión para anteponer los intereses colectivos del estado sobre aspiraciones particulares.

Mojica Morga detalló que el despliegue previo abarcó un recorrido por 50 municipios y la realización de decenas de asambleas informativas en el territorio estatal. Asimismo, la coordinadora reafirmó su compromiso de trabajar a ras de piso y en contacto directo con las comunidades de la entidad.

En la misma jornada, agradeció la mención realizada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como una lideresa comprometida con el desarrollo de la entidad. Destacó que el apoyo del Gobierno Federal ya se materializa en la entidad a través de la reconstrucción de Acapulco e inversiones destinadas a infraestructura hídrica y carretera. Al concluir, Mojica Morga ratificó su compromiso con los ciudadanos: "Con esa generosidad que nos otorgó el pueblo de Guerrero y la confianza que nos refrendó nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, yo no tengo derecho a fallar al pueblo de Guerrero".