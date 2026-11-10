Para Nuevo León, lo más importante son los niños; afirma Samuel García al entregar plantel en Salinas

Al refrendar el compromiso de la administración estatal con el desarrollo de la niñez neoleonesa, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, entregó las instalaciones del nuevo Jardín de Niños “Profra. Juanita Arredondo González”, ubicado en la colonia Paseo de San Isidro, en Salinas Victoria.

El evento formó parte de un despliegue integral de apoyo a las familias del sector, en el que además se entregaron paquetes escolares y equipamiento deportivo para más de 1,100 estudiantes.

Tras realizar el corte de listón inaugural del plantel —que cuenta con capacidad para atender a más de 100 alumnos—, el mandatario estatal enfatizó que la prioridad de su gestión se centra en garantizar espacios modernos, dignos y funcionales para el crecimiento integral de la infancia.

Durante su discurso, García Sepúlveda anunció una meta sin precedentes en materia de obra pública para el sector educativo.

En seis meses vamos a construir más de 50 planteles. Nunca en la historia de Nuevo León habíamos hecho una inversión tan grande. Para nosotros, lo más importante son los niños", aseveró el Gobernador.

La oferta educativa en el municipio ha tenido un crecimiento sustancial. Además del nuevo jardín de niños, el Estado ha concretado la edificación de una primaria y una secundaria en la localidad, sumado al proyecto de una nueva preparatoria cuya apertura está programada para el mes de enero.

El mandatario reconoció públicamente la labor docente, destacando a los maestros como aliados clave en la implementación de las estrategias de Jornada Ampliada y Tiempo Completo.

Como parte del apoyo directo a la economía familiar y la continuidad académica, las autoridades repartieron mochilas con útiles escolares, uniformes y calzado tenis, beneficiando a 1,172 alumnos pertenecientes a seis planteles de los municipios de Salinas Victoria, El Carmen y Escobedo.

El nuevo jardín de niños está equipado con cuatro aulas didácticas, dos áreas administrativas, servicios sanitarios, zona de juegos, bebederos, cisterna, subestación eléctrica y paneles solares.

Durante el recorrido por las instalaciones, el Gobernador inauguró la nueva cancha deportiva participando en un partido de fútbol con estudiantes de la Escuela Primaria “Noelia Ayala Guajardo”.

Al evento asistieron el secretario de Educación, Juan Paura; el alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza; y el director del Instituto Constructor de Infraestructura Física y Deportiva (ICIFED), Luis Fernando Domínguez.