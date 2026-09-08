Entregan Paquete Económico para 2027

De acuerdo con los precriterios del Paquete Económico para 2027, entregados por el secretario de Hacienda, Edgar Amador, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, la expectativa de crecimiento económico para México se ubicará entre el 1.5 y 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), luego de un crecimiento estimado entre 1 y 2% en 2026.

Los programas sociales prioritarios continuarán siendo una red de apoyo para cerca de 43 millones de personas y para ello se destinarán recursos equivalentes al 2.6% del PIB, dijo el secretario de Hacienda.

Los recursos públicos deben estar al servicio de la gente y del desarrollo del país. Los resultados de la estrategia de la Cuarta Transformación son claros: entre 2018 y 2024 13.4 millones de personas salieron de la pobreza”, destacó el funcionario.

Amador Zamora aseguró que las previsiones para 2027 muestran “la solidez de la economía mexicana”.

En materia de Presupuesto en 2027, para salud se contemplan 1.1 billones de pesos, un incremento de 10.9% respecto a 2026, mientras que para educación se proponen 1.3 billones de pesos, con un aumento superior al 7%.

En el paquete de iniciativas económicas, además de la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se incluye la iniciativa de Ley de Economía Digital con el objetivo de reducir el uso de efectivo con tiempos específicos.

Amador dijo que el año próximo el déficit público será de 3.9%, cifra consistente con una política fiscal responsable que asegura la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo y que la mantiene por debajo de otras economías emergentes de Latinoamérica”.

En materia social destacan 543.5 mil millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 37.4 mil millones para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; 5 mil millones para Salud Casa por Casa; y 210.6 mil millones para programas y becas educativas.

Estos recursos permitirán seguir ampliando derechos y fortaleciendo el piso de bienestar de las familias mexicanas.

La inversión física presupuestaria alcanzará 2.6% del PIB y se destinará a nuevos trenes, carreteras y caminos, obras hidráulicas, infraestructura energética y otros proyectos estratégicos.