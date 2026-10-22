Reportan inversión superior al billón de pesos en Programas de Bienestar con 42.8 millones de beneficiarios

Con un presupuesto que superará el billón de pesos al cierre de 2026, los Programas para el Bienestar benefician actualmente a 42.8 millones de personas en México. Así lo informó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, durante su comparecencia ante la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria destacó el impacto de esta estrategia integral al señalar que la política de bienestar es el eje fundamental para el desarrollo compartido y ejemplo de ello es que más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en seis años.

En el rubro de apoyo a los adultos mayores, casi 14 millones de personas reciben la Pensión de Bienestar universal a partir de los 65 años, esquema que demanda una inversión anual cercana a 527 mil millones de pesos. A esta cifra se suman 2.8 millones de beneficiarias de la nueva Pensión Mujeres Bienestar, de 60 a 64 años, la cual cuenta con un presupuesto de 57 mil millones de pesos.

Respecto a este programa, Ramírez Amaya enfatizó que “es muestra clara de que llegamos todas” y representa un reconocimiento formal al trabajo de cuidado de las familias mexicanas. Asimismo, precisó que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad atiende a 1.8 millones de beneficiarios con más de 36 mil millones de pesos.

Entre las acciones de alcance comunitario destaca Salud Casa por Casa, calificado por la titular como el programa de salud más importante del mundo, mediante el cual 20 mil profesionales han realizado 27 millones de visitas gratuitas.

De igual forma, sobresale Sembrando Vida con 423 mil sembradores y más de un millón de hectáreas trabajadas, así como el destino del 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a comunidades indígenas y afromexicanas, equivalente a 13 mil 500 millones de pesos en 2026. Finalmente, en materia de atención a emergencias climáticas, la secretaria recordó la inversión de 15 mil 700 millones de pesos aplicada en octubre de 2025 para la recuperación de viviendas, comercios y cultivos.