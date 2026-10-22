Más de 17 mil servicios urbanos atendidos por la alcaldesa Lourdes Paz

Lourdes Paz, alcaldesa de la alcaldía Iztacalco, recalcó que se han atendido a más de 17 mil 729 servicios urbanos solicitados por las y los habitantes de la demarcación.

A través de la Dirección General de Servicios Urbanos se han realizado 3 mil 906 trabajos en materia de drenaje y alcantarillado; 3 mil 624 en alumbrado público; 2 mil 969 en agua potable; 4 mil 715 en parques y jardines y, 2 mil en materia de ecología y limpia, logrando así atender la mayoría de reportes y necesidades identificadas directamente en territorio.

Estas acciones forman parte del programa que el gobierno realiza para mejorar el entorno en colonias y barrios.

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A su vez, estos trabajos se suman a las acciones de mantenimiento que la Alcaldía realizó de enero a septiembre del presente año, dando un total de más de 1.4 millones de metros cuadrados de áreas verdes con mantenimiento.

Además de dar mantenimiento a la infraestructura de agua potable y drenaje, reparar fugas, realizar limpieza de la red secundaria y atender luminarias en distintos puntos de la demarcación.

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Para finalizar, Lourdes Paz mencionó que la atención de los servicios urbanos representa una terea cotidiana que permite atender las necesidades de los iztacalquenses. Dichas acciones tienen como finalidad mantener en mejores condiciones los espacios públicos de Iztacalco.