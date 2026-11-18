La aprobación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales marca una nueva etapa en la defensa de los animales en México, ya que establece reglas generales para prevenir el maltrato, combatir la crueldad y reforzar tanto las obligaciones de las autoridades como las de quienes están a cargo de su cuidado, informó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Uno de los puntos principales de este ordenamiento es que reconoce a los animales como seres sintientes e incorpora criterios para garantizar su bienestar, sin importar sus características, funciones o el vínculo que tengan con las personas. De acuerdo con el instituto político, esto sienta las bases para impulsar una cultura de respeto, cuidado y convivencia responsable.

La normativa también incluye medidas para prevenir y sancionar el abandono y el maltrato, prohíbe de manera expresa las peleas de perros y regula actividades como la crianza, comercialización, transporte y cuidado, con el fin de evitar prácticas que pongan en peligro su integridad.

Según explicó el Partido Verde, estas disposiciones responden a diversas demandas que ha promovido desde el Poder Legislativo. Entre ellas destacan la creación de un Registro Nacional de Animales de Compañía, el impulso a las campañas de vacunación y esterilización, la atención a ejemplares en situación de abandono y la habilitación de mecanismos más accesibles para denunciar y agilizar la intervención de las autoridades.

El partido subrayó que esta ley da continuidad a la reforma constitucional en materia de protección animal publicada en diciembre de 2024, proceso en el que su bancada participó con diversas propuestas que aportaron al desarrollo de este marco legal.

Finalmente, el PVEM indicó que el reto siguiente será lograr que estas disposiciones se apliquen en todo el país. Para ello, señaló la necesidad de coordinar esfuerzos entre los gobiernos federal, estatales y municipales, armonizar las leyes locales y fortalecer a las dependencias encargadas de vigilar su cumplimiento y atender los casos de crueldad, reiterando que mantendrá su respaldo a las acciones legislativas e institucionales en favor del bienestar animal en México.