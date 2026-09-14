Morena designa a Carlos Torres Piña como coordinador en Michoacán rumbo a 2027

En el segundo nombramiento del día, la dirigencia de Morena designó al exfiscal de Justicia, Carlos Torres Piña, como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Michoacán.

En el proceso interno contendieron, además, los senadores con licencia Raúl Morón y Celeste Ascencio, así como la exsecretaria de Movilidad, Gladys Butanda.

Torres Piña comprometió trabajo, de cara a la elección que se llevará a cabo en 2027, con todos los grupos que participaron en el proceso interno, particularmente con Raúl Morón, quien participó por segunda ocasión en este proceso.

“Reconozco ese gran trabajo y esa gran trayectoria, como lo es el profe Raúl Morón, le agradezco por el acompañamiento, mi reconocimiento y mi respeto por lo que usted representa y ha hecho en Michoacán”, expresó Torres Piña.

Destacó el Plan Michoacán de Paz y Justicia que ha permitido, dijo, reforzar las tareas de seguridad y desarrollo en la entidad: “Por supuesto que en Michoacán no se partiría de cero, se ha hecho un gran trabajo en el gobierno del estado que ha sostenido esta transformación todos los días en cada momento y, sobre todo, en algunas etapas difíciles”.

Durante los nombramientos de este lunes para el caso de Guerrero y Michoacán, Morena confirmó que irá en alianza con el Partido Verde.