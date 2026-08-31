Morena aprueba convocatoria para elegir Coordinaciones Federales rumbo a 2027

Ariadna Montiel Reyes informó que la Comisión Nacional de Elecciones avaló este lunes la convocatoria para definir a quienes encabezarán la organización territorial de Morena en cada distrito federal.

La presidenta nacional de Morena, informó este lunes que la Comisión Nacional de Elecciones aprobó la convocatoria para las Coordinaciones Federales del partido, con las que Morena inicia una nueva etapa de organización territorial rumbo al proceso electoral de 2027.

A través de sus redes sociales, Montiel Reyes señaló que la decisión forma parte del proceso organizativo de Morena “en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” y afirmó que será la ciudadanía la que decida quiénes estarán al frente de los esfuerzos del partido en cada distrito federal.

La convocatoria representa un paso relevante dentro de la ruta interna que Morena diseñó para definir a sus futuros perfiles electorales. La dirigencia ha establecido que las coordinaciones territoriales funcionarán como una etapa previa a la definición de candidaturas para los comicios de 2027.

El primer paso rumbo a las candidaturas de 2027

De acuerdo con el esquema aprobado por Morena, el proceso comienza con la publicación de la convocatoria y el registro de aspirantes. Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones validará los perfiles y, cuando exista un número elevado de participantes, podrán realizarse filtros para reducir el universo de aspirantes.

La siguiente etapa contempla encuestas para medir el reconocimiento y aceptación de los perfiles, así como atributos como honestidad, cercanía con la población, conocimiento y trabajo territorial. El resultado permitirá definir a la persona que encabezará la Coordinación de Defensa de la Transformación en cada demarcación.

Aunque las coordinaciones no constituyen todavía candidaturas formales, sí representan una pieza central de la estrategia electoral de Morena. El propio partido ha planteado que estas figuras posteriormente podrán convertirse en las candidaturas correspondientes para la elección de 2027.



