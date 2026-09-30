Morena emite convocatoria para definir coordinaciones distritales

Morena publicó la convocatoria para el proceso interno de definición de las Coordinaciones Distritales Federales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con el objetivo de establecer las bases y reglas para determinar quiénes ocuparán estas posiciones en los 300 distritos federales en que se divide el país.

A través de una publicación en sus redes sociales, Ariadna Montiel Reyes compartió el comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena sobre este proceso.

De acuerdo con el documento, el registro de las y los aspirantes se realizará del 1 al 4 de octubre de 2026, exclusivamente en línea, mediante la plataforma habilitada por el partido.

Morena precisó que habrá una mesa de apoyo presencial únicamente para aquellas personas que tengan problemas durante su registro por internet.¿Cuál será la función de las coordinaciones distritales?

Excélsior

Según la convocatoria, las personas que ocupen las Coordinaciones Distritales Federales tendrán entre sus funciones fortalecer la organización territorial de Morena, además de impulsar la integración y consolidación de las coordinaciones en los distritos federales.

También deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos, estrategias organizativas y políticas que determinen el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos partidistas correspondientes.

El partido señaló que las personas interesadas deberán distinguirse por su compromiso con las causas del pueblo, su trabajo en favor de la transformación y su disponibilidad para servir al movimiento, con apego a los principios de Morena.Morena abre proceso en los 300 distritos federales

La convocatoria contempla los 300 distritos federales del país y establece las etapas y reglas para la definición de las personas que encabezarán estas coordinaciones partidistas.

En el comunicado difundido por Montiel, Morena señaló que continuará con el fortalecimiento de su organización territorial y destacó la importancia de mantener la unidad de su militancia en torno a su proyecto político.