Morena condena detención de la expresidenciable Luisa González en Ecuador

La dirigencia de Morena condenó la detención de Luisa González, excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana y principal figura de la oposición progresista en Ecuador, al calificar la medida judicial como un acto de hostigamiento orquestado por el mandatario Daniel Noboa.

El partido expresó su respaldo a la lideresa ecuatoriana y sostuvo que su captura evidencia el temor del régimen actual frente al escrutinio democrático en las urnas.

“Quien utiliza el poder para impedir que el pueblo elija demuestra miedo a la voluntad popular. La democracia se debilita cuando se cierran los espacios de participación y se trata a las fuerzas progresistas como enemigas. Ningún gobierno puede invocar la defensa de las instituciones para atropellar las libertades que está obligado a proteger”.

Morena advirtió sobre el uso sistemático y selectivo del aparato de justicia como mecanismo de persecución política regional, señalando que diversos sectores de la ultraderecha latinoamericana pretenden resolver mediante jueces, fiscales y prisiones las contiendas que corresponden estrictamente al veredicto ciudadano.

Recuerdan la agresión a la sede diplomática en Quito

Morena vinculó el arresto de González con la conducta internacional que ha caracterizado la administración de Noboa, como el asalto armado perpetrado contra la sede diplomática mexicana en la capital ecuatoriana en abril de 2024.

“En México conocemos esa conducta dictatorial. El gobierno de Noboa ordenó irrumpir por la fuerza en nuestra embajada en Quito para detener a Jorge Glas y agredió a nuestros diplomáticos. Aquel atropello, condenado por la OEA, mostró su disposición a violar el derecho internacional para imponer su voluntad”.

Enfatizó que la coyuntura que atraviesa Ecuador se agrava con presiones hacia el Poder Judicial, campañas de hostigamiento contra medios de comunicación críticos y la criminalización de las manifestaciones sociales, rasgos que catalogó como conductas autoritarias y de tinte neofascista.

Morena emplazó al Estado ecuatoriano a restituir los derechos de la dirigente política.

“Exigimos la libertad de Luisa González y el cese de la persecución política. Las autoridades ecuatorianas deben garantizar su integridad y seguridad, su acceso efectivo a una defensa y el pleno respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso. Ninguna diferencia política justifica vulnerar estos derechos”.