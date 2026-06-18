Noboa otorga inmunidad a extranjeros que colaboren en guerra contra el crimen en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto que concede inmunidad al personal extranjero que participe en las operaciones contra las bandas criminales, en el marco del “conflicto armado interno” declarado desde enero de 2024.

El documento establece que “el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos por Ecuador”.

Noboa explicó que el Estado recibirá cooperación internacional para reforzar las acciones de neutralización de las amenazas que sostienen la guerra contra las mafias. La ofensiva busca contener el auge de la criminalidad vinculada al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones.

La decisión se inscribe en la estrategia de seguridad nacional que el mandatario declaró a comienzos de 2024, cuando calificó la violencia de las bandas como un conflicto armado interno.