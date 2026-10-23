Gabriela Jiménez impulsa acciones de prevención contra la extorsión en Azcapotzalco

Gabriela Jiménez Godoy, diputada federal, encabezó el Foro para la Prevención de la Extorsión en Azcapotzalco donde destacó que las herramientas prácticas y los canales de denuncia deben ser acercados para las personas que trabajan y viven en la demarcación.

Durante el encuentro, la legisladora señaló que la extorsión representa una amenaza para el bienestar y tranquilidad de las familias que habitan en la demarcación. Subrayó que existe una preocupación creciente por este delito y que es necesario atenderla con acciones concretas y prevención cercana a la ciudadanía.

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El foro contó con la participación de la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, quien recalcó que, aunque en la Ciudad de México hubo una disminución de 4.6 por ciento, en Azcapotzalco las denuncias aumentaron 75 por ciento.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2026 se registraron 91 carpetas de investigación en el periodo de 2025.

“En Azcapotzalco hay mucho por hacer en materia de prevención y combate a la extorsión. No podemos afirmar que el problema está resuelto ni ignorar la preocupación de quienes viven con temor por su seguridad o por el futuro de sus negocios”, mencionó la legisladora.

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Además, Jiménez Godoy reconoció el trabajo que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para enfrentar este delito mediante la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Durante el foro, la diputada explicó que la finalidad del encuentro fue llevar información útil a comerciantes, emprendedores, trabajadores independientes y jóvenes, para así evitar que caigan en una estafa. A su vez, reiteró la relevancia del trabajo legislativo para fortalecer el marco jurídico nacional.

Representantes de diversas instituciones federales y del sector empresarial acompañaron con su presencia en el evento, entre ellos:

El comisario José Martín Díaz Hernández, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

El teniente Juan Carlos Macías, representante de la Secretaría de Marina

La diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana

Alfonso Ramos Cardona, presidente de COPARMEX Metropolitano

Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de COPARMEX

Víctor Luqueño Jasso, vicepresidente ante el municipio de Azcapotzalco de COPARMEX Metropolitano

Ana Margarita Romero, directora de Justicia de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA

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Además, se impulsará la participación de jóvenes en Azcapotzalco en el programa “Narradores Antiextorsión”, para así fomentar la educación digital, el conocimiento en ciberdelitos y detección de fraudes y así poder ayudar a familias y colonias con canales de alerta temprana y el uso responsable de la denuncia anónima.

Finalmente, la Diputada hizo un llamado a utilizar el 089 para realizar reportes anónimos y buscar orientación ante posibles situaciones de extorsión.