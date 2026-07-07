Sheinbaum: debe haber ‘desagravio’ para restablecer relaciones con Ecuador

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este martes que México no restablecerá las relaciones diplomáticas con Ecuador mientras el gobierno del presidente Daniel Noboa no reconozca la invasión a la Embajada de México en Quito y ofrezca un "desagravio" por los hechos ocurridos en abril de 2024.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el rompimiento diplomático permanece sin cambios y dejó claro que no es posible retomar la relación bilateral sin un reconocimiento formal de lo ocurrido.

"Es muy claro, o sea, ellos tendrían que revertir la situación, o sea tiene que haber un desagravio y entre esos desagravios, tiene que ver con la persona que estaba asilada en nuestra embajada”, señaló.

“¿Ya se nos olvidó que invadiste la embajada de México? ¿Ya se nos olvidó que detuvieron a una persona que tenía asilo?”, subrayó.

Exige reconocer la invasión a la Embajada

La presidenta afirmó que México no ha olvidado la incursión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la sede diplomática ni las agresiones contra el personal mexicano durante el operativo para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo político.

"Tiene que haber un desagravio de todo ese proceso, tiene que haber un reconocimiento de que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que estaba asilada, de otra manera se vuelve muy complejo", enfatizó.

Por su parte, el canciller, Roberto Velasco, afirmó que actualmente no existe ningún canal de comunicación entre México y Ecuador, tras la ruptura diplomática ocurrida durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación y yo creo que hay que ser muy claros, no puede haber ningún canal de comunicación. Ecuador cometió una falta muy grave no solo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia", declaró.

Velasco recordó que durante el ingreso de la policía ecuatoriana a la embajada en Quito fue detenido Jorge Glas, quien ya contaba con el reconocimiento de asilo político por parte del Estado mexicano.

La crisis diplomática sigue sin solución

La irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito, ocurrida en abril de 2024 para capturar a Jorge Glas, provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, al ser considerada por el gobierno mexicano una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y al derecho internacional.

Con las declaraciones de Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México dejó claro que la normalización de la relación bilateral dependerá de que Ecuador reconozca oficialmente la invasión de la sede diplomática, el incumplimiento del asilo político otorgado a Jorge Glas y ofrezca un desagravio por los hechos, condiciones que, hasta ahora, no se han cumplido.