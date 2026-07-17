Michoacán alcanzará cifra histórica de 50 millones de árboles reforestados

A través de una estrategia integral orientada a la preservación de los bosques, el estado de Michoacán alcanzará este año un acumulado histórico de 50 millones de árboles reforestados en zonas prioritarias como Áreas Naturales Protegidas, cuencas hídricas y reservas, según informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La iniciativa registra un avance sostenido que consolida la recuperación forestal de la entidad. Durante el periodo comprendido entre las jornadas de reforestación desarrolladas de 2022 a 2025, el programa estatal consolidó la plantación de 36 millones 935 mil árboles, lo que representa la recuperación de aproximadamente 46 mil hectáreas de territorio michoacano.

Respecto a la campaña actual, iniciada el pasado 27 de junio, el mandatario estatal precisó que se fijó una meta de 13 millones de ejemplares adicionales.

De este total, 10 millones corresponden a la producción de la Comisión Forestal del Estado, mientras que los 3 millones restantes provienen de donaciones institucionales.

“Derivado de la estrategia integral para la preservación de los bosques impulsada por la administración estatal, Michoacán sumará este año un acumulado histórico de 50 millones de árboles reforestados”, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al destacar la trascendencia de este logro ambiental.

La distribución geográfica del proyecto sitúa a los municipios de Hidalgo, Morelia, Ocampo, Paracho, Nahuatzen, Uruapan y Erongarícuaro como los líderes en el esfuerzo de restauración al concentrar el mayor volumen de plantaciones.

Asimismo, la intervención institucional contempla este año acciones directas en 18 Áreas Naturales Protegidas, además de las cuencas del lago de Pátzcuaro, Río Duero, lago de Cuitzeo y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, zonas catalogadas como cruciales para el equilibrio hídrico del estado.

El plan de trabajo incorpora el programa “Bio Renace: Dispersando Vida”, una iniciativa de vanguardia tecnológica enfocada en la restauración de ecosistemas mediante la dispersión aérea de semillas con drones de última generación. Este mecanismo se diseñó para atender sitios de difícil acceso o con afectaciones severas, y proyecta dispersar 200 mil semillas durante la presente temporada.