Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga

Previo a su salida a Nueva York para ver la final del Mundial de Fútbol, la Presidenta Claudia Sheinbaum, anunció la llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, sistema ferroviario que se estima será inaugurado en 2027.

“Les tenemos una gran noticia: ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante. De hecho, ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del Tren Maya de carga”, resaltó.

En su gira por Quintana Roo, la Presidenta Claudia Sheinbaum, hizo un recorrido de supervisión por la estación “Puerto Morelos” del Tren Maya de carga en compañía del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, general Manuel Jaime Ramírez Camacho; y el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza.

Mediante un video publicado en sus redes sociales oficiales, la Jefa del Ejecutivo indicó que también se reunió con las y los gobernadores de Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Yucatán.