Manteniendo viva la identidad de Michoacán.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, destacó, este 08 de septiembre de 2026, la importancia del programa “México Canta y Michoacán Toca con Guitarras de Paracho", el cual beneficia de manera directa a más de 400 familias.

También mencionó que dicho programa forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, además de destinar 10 millones de pesos a la distribución y adquisición de 10 mil instrumentos artesanales para escuelas secundarias públicas, generando un impacto positivo y económico tanto para las familias y trabajadores como para el municipio de Paracho.

El mandatario informó que 500 instrumentos son destinados a profesores de educación artística, mientras que el resto de las 9 mil 500 son para los alumnos. Ayudando así a más de 613 escuelas del estado y a sus más de 180 mil estudiantes.

Este programa fue acordado hace un año en coordinación con la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, con la finalidad de apoyar la tradición centenaria del Estado, afirmó el gobernador.