La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 27 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 27 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 27 de marzo de 2026

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8:08 Horas | Suman 826 detenidos por desaparición de personas

Desde que arrancó el gobierno en octubre de 2024 y con corte a lo que va de marzo de 2026 un total de 286 personas han sido detenidas por el delito de desaparición de personas gracias al trabajo del gabinete de seguridad, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria federal indicó que como parte de las acciones contra este delito también han sido dadas de baja 547 cuentas de redes sociales por ser utilizadas por organizaciones delictivas para contactar a jóvenes, además de que 725 se encuentran bajo investigación.

7:51 Horas | Hay 394 mil 645 casos en Registro Nacional de Personas Desaparecidas; 66% han sido localizadas

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, reportó que hay 394 mil 645 registros de desaparecidos de 1952 a 2026 y los cuales figuran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

La funcionaria federal detalló que de los registros de desaparecidos, el 66%, es decir, 262 mil 11 personas, fueron localizadas y de esa cifra, el 92%, que corresponde a 240 mil 211, fueron encontradas con vida. Además, indicó que hay 46 mil 742 casos con datos insuficientes de manera recurrente. Expuso que hay 40 mil 308 registros con actividades o anotaciones posteriores a la fecha de desaparición.

vjcm