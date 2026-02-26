La educación también se construye en espacios públicos dedicados al arte: Mario Delgado

En un esfuerzo por reafirmar que la formación académica trasciende las aulas y se nutre del patrimonio histórico, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la segunda edición de la Noche de Museos en el Museo Vivo del Muralismo, en la sede de la SEP.

Bajo el título “De(L)iberaciones: Derechos humanos y música”, el evento vinculó la expresión artística con los valores fundamentales de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Durante la jornada, el titular de Educación enfatizó que los espacios públicos dedicados al conocimiento y el arte son pilares esenciales para construir una educación humanista, sensible y crítica.

El programa cultural ofreció a los asistentes el recorrido especializado “Derechos humanos, una lectura desde el muralismo”, diseñado para analizar la evolución de las garantías individuales y sociales en México a través de la plástica del recinto.

Esta actividad permitió establecer una conexión entre las representaciones artísticas y los preceptos de la Constitución de 1917, pionera global en el reconocimiento de derechos sociales.

Delgado Carrillo subrayó que el acceso a la cultura no es un privilegio, sino un derecho humano y una herramienta potente para la transformación social, permitiendo a niños, jóvenes y adultos reflexionar sobre la libertad, la justicia y la igualdad en su vida cotidiana.

La velada se enriqueció con una propuesta auditiva de alto nivel en el Salón Iberoamericano, donde el reconocido clavecinista mexicano Raúl Moncada ofreció un concierto de música barroca.

Al cierre de la jornada, el secretario Delgado agradeció la respuesta de la ciudadanía y reiteró que el fortalecimiento de la memoria histórica y la expresión artística son ejes rectores de la política educativa actual.

Al definir a los museos como "espacios de libertad, aprendizaje y encuentro", la SEP reafirmó su compromiso de mantener estos recintos abiertos y accesibles, consolidando el reconocimiento constitucional de los derechos humanos como el fundamento de la convivencia democrática y la identidad nacional.

