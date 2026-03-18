La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 18 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 18 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Mañanera de Sheinbaum hoy 18 de marzo de 2026

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7:55 Horas | México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU

México será sede por primera vez del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU, el cual se abordarán temas como desarrollo de turismo, deportivo, sustentabilidad, innovación, inversión y políticas. Se trata de la cuarta edición, la cual por primera vez se realizará fuera de Europa luego de que las ediciones anteriores se realizaron en España y Croacia.

El evento se realizará en el Estadio GNP, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México del 7 al 9 de septiembre. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que con este evento se busca posicionar a México como potencia de turismo internacional y robustecer las acciones en materia de diplomacia pública y deportiva.

7:50 Horas | Reportan récord histórico en turismo en enero de 2026

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que en enero de 2026 se rompió el récord histórico al registrar 8.84 millones de visitantes y 4.29 millones de turistas, 10% y 8.6% más respectivamente, que en enero de 2025.

La funcionaria federal destacó que la derrama económica de alrededor de 3 mil 400 millones de dólares, un 3.9% más que en enero de 2025. En tanto, en el primer mes del año se tuvieron 1.8 millones de cruceristas, mientras que los vuelos nacionales reportaron un incremento del 2.2% y vuelos internacionales 2.5% más a comparación de enero de 2025.

vjcm