Cancelan acto de Lorenia Valles en Navojoa tras exhibirse chat del alcalde operando el acarreo

Lorenia Valles Sampedro, virtual precandidata de Morena al gobierno de Sonora, canceló su primer acto masivo en el sur del estado luego de que se difundieron presuntos mensajes de chat en los que el alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, ordena a funcionarios municipales movilizar personal para llenar el evento.

El mitin, programado como una "Asamblea Regional" para el pasado domingo 8 de noviembre en el salón social First Class, tenía el objetivo de presentar a Valles Sampedro ante la estructura del Partido Encuentro Solidario (PES) Sonora, fuerza política encabezada por Paloma Terán, quien también se desempeña como coordinadora ejecutiva de Comunicación Social del gobierno de Sonora.

En capturas de pantalla de una conversación interna identificada como "Gabinete legal y am…", Elías Retes habría dado instrucciones directas a sus colaboradores para asegurar el aforo del acto proselitista.

Presuntas capturas de pantalla del grupo de WhatsApp "Gabinete legal y am...", donde el edil instruyó a funcionarios a movilizar a personas. Especial

La convocatoria llama a integrantes del gabinete para reunirse en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal. Especial

De acuerdo con las imágenes, el alcalde convocó inicialmente a su equipo a las instalaciones del ayuntamiento.

“Necesito que estén todos en cabildo. Necesitan llevar cada uno archivo con la gente de ustedes de confianza y que cada uno lleve a 5”.

Luego, señala la necesidad de desbordar la capacidad del inmueble:

“Necesitando reventar el lugar. El evento de Lorenia del que le va hacer el PES”.

Entre las respuestas registradas en el chat hay confirmaciones de funcionarios como la regidora Martha Elena Tejeda Armenta.

Ante la revelación del presunto acarreo y el supuesto uso de la sede del cabildo, ni el Ayuntamiento de Navojoa ni la dirigencia estatal del PES han emitido un posicionamiento sobre las responsabilidades administrativas derivadas del uso de recursos públicos para fines partidistas.