¿Cómo comenzó la mafia electoral? Horacio Duarte

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, difundió a través de sus redes sociales un video titulado "¿Cómo comenzó la mafia electoral?", en el que expone los orígenes de las redes de corrupción en el sistema electoral mexicano y señala que estas dinámicas se remontan al año 1989.

Con este mensaje, el funcionario busca explicitar el trasfondo histórico y las responsabilidades políticas de quienes operaron estas estructuras de complicidad durante más de tres décadas.

En la publicación, Duarte situó el inicio de estas prácticas hace más de 30 años e identificó el impacto directo que tuvieron sobre el uso de los recursos públicos en el país.

El funcionario subrayó que "lo visto recientemente confirma el sistema de negocios y complicidades que por más de 30 años depredó el presupuesto público, operado por quienes afirmaban defender al Instituto Electoral", señalando directamente a los actores que encabezaron los organismos de gestión electoral en ese periodo.

Asimismo, la postura oficial enfatiza la necesidad de transparentar ante la ciudadanía los antecedentes de estas irregularidades en el marco de la coyuntura política actual. Citando a la titular del Ejecutivo federal, Horacio Duarte afirmó que "es muy importante que la gente conozca el origen de estas redes de corrupción, porque como lo dijo la Presidenta de México: traicionaron al Pueblo", destacando el compromiso de señalar públicamente las anomalías detectadas en el sistema.

Finalmente, el Secretario General de Gobierno mexiquense reiteró que la denuncia pública de estas redes constituye un paso fundamental para la rendición de cuentas e instó a no guardar silencio frente a los abusos cometidos contra las instituciones democráticas. "Necesario no callar y explicar de dónde viene esta red de ultraje a los institutos electorales y quiénes son los responsables", concluyó el funcionario en su mensaje digital.