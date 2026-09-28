Morena nombra a Lorenia Valles coordinadora de la transformación en Sonora

Tras aplicar las encuestas para definir a la coordinación de la defensa de la transformación en Sonora, el partido Morena otorgó ese nombramiento a Lorenia Valles Sampedro.

La ahora coordinadora fue senadora de la República por Morena de 2024 a 2026, cargo al que pidió licencia para participar en los sondeos de Morena.

Lorenia será, eventualmente, la candidata de Morena a la gubernatura del estado de Sonora, en las elecciones federales de 2027.

Este lunes, Morena aún debe anunciar a los coordinadores de la transformación en los estados de Baja California Sur y Chihuahua.

Clara Luz Flores será la coordinadora en Nuevo León

La excandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, volverá a contender por el cargo al ser designada por la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido como coordinadora de la transformación de la entidad.

La designación la coloca nuevamente en la ruta hacia la gubernatura que disputó en 2021, cuando fue candidata de Morena y sus aliados. En aquella elección obtuvo 300 mil 588 votos, equivalentes a 14.03 por ciento de la votación, y quedó en cuarto lugar. Samuel García ganó la elección con 36.72 por ciento de los sufragios.

En 2021, Flores fue candidata de Morena tras una larga militancia en el PRI, partido por el que fue electa como presidenta municipal de Escobedo, en dos ocasiones.

Su trayectoria municipal, sin embargo, comprende tres periodos al frente de General Escobedo: 2009-2012, 2015-2018 y 2018-2021. También fue diputada local por el Distrito 17 y posteriormente diputada federal por el Distrito 3 de Nuevo León.