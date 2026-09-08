Julio Scherer destaca avances en seguridad y respalda a García Harfuch: inteligencia y coordinación dan resultados

“La paz no se decreta. La paz se construye”, aseguró el diputado federal del Partido Verde, Julio Scherer Pareyón, al destacar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador ecologista subrayó que el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la inteligencia y la coordinación entre instituciones han sido fundamentales para reducir la violencia y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.

Refirió que con base en las cifras oficiales, al 31 de agosto de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 53 por ciento respecto a septiembre de 2024, equivalente a 46 homicidios menos cada día.

Con base en los datos del Gabinete de Seguridad, Scherer Pareyón mencionó también reducciones de 39 por ciento en los delitos de alto impacto y de 54 por ciento en el robo de vehículo con violencia, respecto a octubre de 2024. Añadió que el promedio diario de víctimas de feminicidio bajó 7.7 por ciento entre enero y julio de este año, frente al mismo periodo de 2025.

En el combate a la corrupción dentro de las instituciones, el diputado enfatizó que la Operación Enjambre ha permitido detener a 111 servidores públicos, entre ellos alcaldes y funcionarios de distintos cargos, por presuntos vínculos con actividades delictivas.

El mensaje debe ser contundente: cero tolerancia a la corrupción. Ningún cargo público puede servir de protección frente a la justicia”, afirmó.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado del PVEM atribuyó estos avances al trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad y a una ejecución basada en información, investigación y acciones coordinadas, encabezada por el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch.

Refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario García Harfuch, así como su compromiso de acompañar desde la Cámara de Diputados las decisiones que fortalezcan la seguridad, la coordinación institucional y la rendición de cuentas, en favor de los ciudadanos.