Jesús Eduardo Govea Orozco confirma uso de escudos humanos en Tamaulipas

Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia de Tamaulipas, y el secretario de Seguridad Pública estatal, general en retiro Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmaron que grupos del crimen organizado en la entidad utilizan a familias, civiles y menores de edad como escudos humanos para obstaculizar operativos de las fuerzas del orden y simular protestas contra las acciones de gobierno.

En declaraciones vertidas durante un encuentro con periodistas, Govea Orozco explicó que investigaciones de las instituciones de seguridad han identificado esta práctica recurrente en la región fronteriza y la zona ribereña. Señaló que no se trata de un hecho aislado, sino de una estrategia habitual empleada por integrantes de las organizaciones criminales en bloqueos y enfrentamientos.