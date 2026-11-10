Jesús Eduardo Govea Orozco confirma uso de escudos humanos en Tamaulipas
El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, reconocieron que esta práctica es recurrente en zonas de la frontera norte.
Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia de Tamaulipas, y el secretario de Seguridad Pública estatal, general en retiro Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmaron que grupos del crimen organizado en la entidad utilizan a familias, civiles y menores de edad como escudos humanos para obstaculizar operativos de las fuerzas del orden y simular protestas contra las acciones de gobierno.
En declaraciones vertidas durante un encuentro con periodistas, Govea Orozco explicó que investigaciones de las instituciones de seguridad han identificado esta práctica recurrente en la región fronteriza y la zona ribereña. Señaló que no se trata de un hecho aislado, sino de una estrategia habitual empleada por integrantes de las organizaciones criminales en bloqueos y enfrentamientos.
Por su parte, Pancardo Escudero respaldó lo dicho por el fiscal y detalló que los despliegues operativos de las corporaciones estatales en la frontera norte han permitido comprobar este tipo de maniobras por parte de los grupos delictivos.
Las precisiones de ambos mandos se dieron en el marco de las investigaciones por los hechos violentos registrados en Matamoros, donde murió una niña de siete años llamada Aranza. Según el secretario de Seguridad Pública, los reportes iniciales indican que el vehículo involucrado en la persecución policial provenía de uno de los bloqueos reportados en la ciudad.
Respecto a si en el caso de la menor fallecida se recurrió a la utilización de escudos humanos, el fiscal Govea Orozco indicó que dicha posibilidad forma parte de las líneas de investigación activas, precisando que las indagatorias abarcan el análisis integral del contexto, la reconstrucción de los hechos y la identificación de las personas que tripulaban la unidad.