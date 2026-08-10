Propone el Partido Verde ley de atención integral y gratuita contra el cáncer en la CDMX

Con el propósito de consolidar las acciones de salud pública y garantizar un esquema de protección médica universal a las personas que enfrentan padecimientos oncológicos en la capital, la representación del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México presentó una iniciativa orientada a crear la Ley de Prevención, Detección, Diagnóstico y Atención Integral del Cáncer. La propuesta busca erradicar las barreras económicas para los pacientes mediante el acceso gratuito a todas las etapas de la atención sanitaria dentro del entorno local.

El dirigente de la agrupación política capitalina detalló que la ley asegurará la gratuidad universal en servicios de prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamientos especializados y seguimiento médico permanente. El representante legislativo enfatizó que la meta central del proyecto consiste en reducir los índices de mortalidad asociados a los diagnósticos tardíos, incrementando sustancialmente la expectativa de vida de la población en una enfermedad que figura entre las principales emergencias sanitarias de la metrópoli.

La propuesta técnica contempla el diseño e implementación de un Registro de personas con Cáncer, la integración de un catálogo formal de servicios especializados y la creación de una instancia pública encargada de evaluar y dar seguimiento a las políticas en materia oncológica. “Su propuesta busca garantizar el acceso universal y gratuito a servicios de prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico, con el fin de reducir los riesgos asociados a diagnósticos tardíos y mejorar la expectativa de vida de las personas que padecen esta enfermedad”, señala la iniciativa.

En el ámbito financiero, el proyecto contempla el establecimiento de mecanismos presupuestales diseñados para facilitar la incorporación de tratamientos de última generación y tecnología médica avanzada en los centros de salud. Esta estrategia de financiamiento busca ampliar las opciones de atención para los pacientes y consolidar un modelo de salud pública caracterizado por la eficiencia y la accesibilidad para las familias afectadas por este padecimiento.