Impulsa panista hasta 200 cambios a nueva ley para el pago digital

Inconforme con el diseño de la ley que obligará a todo el país al pago electrónico y digital, el senador panista y ex gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, pretende que el pleno del Senado le haga 200 cambios al dictamen, con lo cual prácticamente la reescribe, con el propósito de convertirla en un instrumento jurídico paulatino y de fomento, en lugar de obligación del pago electrónico.

Hasta el momento, el panista es el único senador que ha registrado una propuesta de modificaciones a la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos que planea aprobar hoy el Senado de la Repúbica y consiste en 200 cambios que incluyen desde el título, para que se llame “Ley para el fomento de la economía digital y la adopción de medios de pago digitales y electrónicos”.

Algunas de las modificaciones

La nueva ley, aprobada ya por la Cámara de Diputados, dice que “es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto promover la adopción e implementación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos, en los términos de las presentes disposiciones y las de carácter general emitidas por las autoridades competentes conforme a la normatividad aplicable en la materia”.

El senador Miguel Márquez quiere que se cambie eso para que sea “de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto fomentar la economía digital y promover la adopción gradual, accesible, segura e incluyente de Medios de Pago Digitales y Electrónicos, mediante políticas, programas, incentivos, acciones de capacitación, desarrollo tecnológico e infraestructura que amplíen las alternativas disponibles para las Personas Usuarias y los Proveedores de Bienes o Servicios.

La implementación de dichos medios deberá favorecer su coexistencia con las demás formas de pago legalmente reconocidas, respetar la libertad de elección de las Personas Usuarias y atender a las condiciones de conectividad, inclusión financiera, capacidad económica y desarrollo tecnológico existentes en las distintas regiones y sectores del país.