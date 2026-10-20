Juan Gabriel unió a chairos y fifís; puede recibir la Medalla Belisario Domínguez: Higinio Martínez

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez, aseguró que el Senado puede abrir la puerta a analizar la posibilidad de entregarle la Medalla de Honor Belisario Domínguez post mortem a Juan Gabriel, porque “ha unido a los mexicanos (…) les puedo decir que nos unía a quienes hoy denominan fifís y chairos. Todos felices juntos, cantándolo y divirtiéndonos juntos”.

Hace 20 años, en septiembre de 2006, Janeth del Rocío Perdomo, de Villahermosa, Tabasco, propuso entregar la medalla al cantante Luis Miguel, a quien identificó como el artista mexicano que más galardones internacionales ha recibido.

Así, esta es la segunda ocasión que el nombre de un famoso cantante es mencionado para la Medalla Belisario Domínguez, aunque a diferencia de lo ocurrido hace 20 años con Luis Miguel, en esta ocasión no hay una postulación formal en favor de Juan Gabriel.

Entregas de medallas pendientes

Higinio Martínez recordó ayer que el Senado tiene pendiente entregar las medallas correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026 y que depende de los acuerdos que se logren en la Junta de Coordinación Política, aunque ha escuchado a quienes proponen a la ex ministra, ex senadora, ex Secretaria de Gobernación y actual diputada federal Olga Sánchez Cordero y al empresario Carlos Slim.

A pregunta expresa sobre el cantautor Juan Gabriel, el senador Higinio Martínez habló de los talentos del llamado Divo de Juárez.

Yo cuando menos plantearía que se pensara. Todo este país, por decir, sabe quién es Juan Gabriel (…) su música fue utilizada en este último Mundial casi como un himno para los mexicanos, no sólo para la Selección Nacional.

Juan Gabriel, cuando se presentó en Bellas Artes, fue cuestionado todo eso, por qué un representante de la música popular se presentaba en Bellas Artes y después todo el mundo reconoció. Entonces, a lo que voy es que Juan Gabriel ha unido a los mexicanos. Un día les voy a presentar la canción, ustedes la han escuchado, una que dice Abrázame muy fuerte, pero al final dice: ‘pero por sobre todo, abrácense todos’.

“(…) Yo creo que es el único que ha unido ahora a chairos y a fifís; a ricos y a pobres, en el Palenque de Texcoco, en el Auditorio Nacional, en los conciertos masivos; todas y todos allí.

“Y unificó a la comunidad LGTB y a la comunidad heterosexual, todos juntos allí aplaudiendo. Yo no sé ustedes, pero yo sí era uno de los que al principio no soportaba a Juan Gabriel, porque era de mi edad, y después, como muchos, acabamos adorando, en verdad se los digo, a Juan Gabriel por su música, por su actuación”, argumentó el presidente del Senado.