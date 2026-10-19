Voto seguro y blindaje contra "deepfakes", retos urgentes de la democracia: consejero del INE

Garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su voto en un entorno seguro y pacífico es uno de los principales desafíos de la democracia mexicana, afirmó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura, al advertir que las presiones sobre quienes aspiran a cargos públicos y las barreras que enfrentan las comunidades para acudir a las urnas afectan la libertad del sufragio.

“La participación ciudadana debe ejercerse en total libertad y sin presiones externas”, sostuvo durante la conferencia magistral “Democracia mexicana: balances, perspectivas y futuro”, impartida en la Novena Semana de la Democracia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Montaño señaló que la consolidación democrática no depende únicamente de las instituciones electorales, sino también de una ciudadanía activa e informada.

Reconoció que el sistema ha permitido que la alternancia política sea una realidad cotidiana, pero advirtió que es necesario fortalecer la confianza pública y garantizar condiciones para que las diferencias se resuelvan de manera pacífica.

Otro de los riesgos que identificó fue la polarización y la difusión de noticias falsas, fenómenos que, dijo, degradan el debate público al convertir al adversario político en un enemigo.

También alertó sobre el uso de inteligencia artificial para suplantar identidades mediante deepfakes, manipular psicológicamente al electorado y difundir desinformación de forma automatizada.

Ante estos desafíos, consideró que la respuesta debe incluir educación cívica digital para que la población aprenda a verificar fuentes y evaluar críticamente la información.

El consejero sostuvo que la defensa de la democracia requiere instituciones sólidas, apego a la legalidad, diálogo y concordia nacional, a fin de entregar a las próximas generaciones un México “justo, pacífico” y libre.