Evelyn Salgado fortalece la prevención y detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino en Guerrero

Chilpancingo, Gro. — En el marco de la jornada «Octubre Rosa» y en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, puso en marcha la estrategia regional “Juntas por la vida, por la salud y por el bienestar de las mujeres”.

La iniciativa busca reforzar las acciones de prevención, diagnóstico temprano y atención integral del cáncer mamario y cervicouterino en la entidad.

Durante un encuentro celebrado en la explanada de la Casa del Pueblo en Chilpancingo, la mandataria estatal exhortó a las guerrerenses a priorizar su salud y no postergar las revisiones médicas de rutina.

Para promover el autocuidado con el ejemplo, Salgado Pineda compartió que ella misma se realizó recientemente los estudios correspondientes para la detección oportuna de estos padecimientos.

Hay que valorar nuestra vida y nuestra salud. Vamos a luchar con ellas desde nuestras trincheras para vencer esta batalla. Estamos construyendo una sociedad donde ninguna mujer deba enfrentar sola estos momentos tan complicados”, afirmó la gobernadora, ratificando el compromiso de su administración con el bienestar femenino.

La estrategia se opera de manera articulada entre las secretarías de Salud, Bienestar y de la Mujer, desplegando unidades médicas móviles que ofrecen mastografías, estudios de ultrasonido pélvico, mamografías y pruebas de Papanicolaou.

Adicionalmente, en el acto se efectuó la entrega simbólica de vales para prótesis mamarias externas y cirugías reconstructivas dirigidas a pacientes en proceso de recuperación.

Por su parte, la secretaria de Salud del estado, Alondra García Carbajal, presentó el balance de atención acumulado durante 2026.

Precisó que en lo que va del año se han efectuado más de 29 mil exploraciones clínicas de mama, 9,961 mastografías, 19,558 citologías de Papanicolaou y 41,231 pruebas para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH).

La jornada incluyó el testimonio de Iris Rosas Sereno, sobreviviente acapulqueña que subrayó el valor del acompañamiento médico y familiar.

Asimismo, la gobernadora resaltó el impacto del programa social Tarjeta Violeta, el cual ha brindado apoyo económico y asistencial a más de 43 mil beneficiarias.

Al evento acudieron titulares de distintas dependencias estatales, legisladores locales y representantes de derechos humanos para respaldar la política pública de salud preventiva en Guerrero.